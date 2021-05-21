«Мы отражали атаку». В канун своего 99-летия ветеран рассказал, как проходило танковое наступление на Берлин

Новости Беларуси. В Минской области специалисты социальных служб навещают и помогают ветеранам Великой Отечественной войны. При необходимости выполняют работу по дому, покупают продукты и лекарства, да и просто с удовольствием общаются по душам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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В гостях у Чеслава Антоновича Варславана, ветерана Великой Отечественной войны из Вилейского района, побывала корреспондент Юлия Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Ветеран Великой Отечественной войны Чеслав Антонович Варславан скоро отметит свое 99-летие. Живет он в агрогородке Илья в квартире двухэтажного дома. С удовольствием поддерживает любую беседу, а навещает его социальный работник.
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Чеслав Антонович Варславан живет в Вилейском районе. Здесь его очень уважают и ценят. Родом с Бобруйщины, там война и застала. Служил в стрелковой дивизии, дошел до Германии.
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Чеслав Варславан, ветеран Великой Отечественной войны:
Особенно хотелось бы мне сказать, как мы отражали танковую атаку в Померании, в районе Руммельсбурга. Во время ликвидации этой группировки, группы «Висла», которая, было, нависла над флангом 1-го Белорусского фронта, который собирался проводить наступательные действия, Берлинскую наступательную операцию. Было тяжелейшее положение, мы участие принимали в отражении танковой атаки. Более 50 танков – «Тигров», «Пантер», «Фердинандов» и так далее. Мы отражали атаку.
Подробности в видеоматериале.