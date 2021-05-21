«Мы отражали атаку». В канун своего 99-летия ветеран рассказал, как проходило танковое наступление на Берлин

Новости Беларуси. В Минской области специалисты социальных служб навещают и помогают ветеранам Великой Отечественной войны. При необходимости выполняют работу по дому, покупают продукты и лекарства, да и просто с удовольствием общаются по душам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. «Все плакали, слёзы лились рекой». Белоруска рассказала, как искала отца на войне и встретила Победу в 1945-м В гостях у Чеслава Антоновича Варславана, ветерана Великой Отечественной войны из Вилейского района, побывала корреспондент Юлия Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Ветеран Великой Отечественной войны Чеслав Антонович Варславан скоро отметит свое 99-летие. Живет он в агрогородке Илья в квартире двухэтажного дома. С удовольствием поддерживает любую беседу, а навещает его социальный работник. За годы войны сбил 19 немецких самолётов. Эти герои ВОВ боролись за Победу

Чеслав Антонович Варславан живет в Вилейском районе. Здесь его очень уважают и ценят. Родом с Бобруйщины, там война и застала. Служил в стрелковой дивизии, дошел до Германии. «Что может быть для ребёнка страшнее?» Ветераны о своём военном детстве