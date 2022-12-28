«Это наши дети». Чемоданова встретилась с мамами и воспитанниками Дома ребёнка исправительной колонии в Гомеле

Новости Беларуси. Столичная организация Белорусского союза женщин встретилась с воспитанниками Дома ребенка исправительной колонии № 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Нового года активистки передали малышам подарки в рамках благотворительной акции «Наши дети».

Песни, танцы и стихотворения. Утренник в закрытом учреждении проходит как в обычном детском саду. Дети рады гостям и такому вниманию, особенно когда новогоднее представление сменяется вручением подарков. Среди них – развивающие игрушки, сладости, предметы гигиены и нужное для Дома ребенка музыкальное и кухонное оборудование.

На память о теплой встрече останутся совместные фото. Подобные праздники Союз женщин организовывает здесь уже несколько лет и в дальнейшем следит за судьбой детей.