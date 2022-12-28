«Это наши дети». Чемоданова встретилась с мамами и воспитанниками Дома ребёнка исправительной колонии в Гомеле
Новости Беларуси. Столичная организация Белорусского союза женщин встретилась с воспитанниками Дома ребенка исправительной колонии № 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Нового года активистки передали малышам подарки в рамках благотворительной акции «Наши дети».
Песни, танцы и стихотворения. Утренник в закрытом учреждении проходит как в обычном детском саду. Дети рады гостям и такому вниманию, особенно когда новогоднее представление сменяется вручением подарков. Среди них – развивающие игрушки, сладости, предметы гигиены и нужное для Дома ребенка музыкальное и кухонное оборудование.
На память о теплой встрече останутся совместные фото. Подобные праздники Союз женщин организовывает здесь уже несколько лет и в дальнейшем следит за судьбой детей.
Ольга Чемоданова: не важно, где находятся дети, очень важна та атмосфера, которую создают взрослые. Подробнее.
Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Неважно, чьи это дети. Это наши дети. И девушки, которые здесь находятся, в том числе несовершеннолетние, мы понимаем, что каждая из них ждет Новый год. У каждого свое желание, мечты. Естественно, все верят, что мечты сбываются. Наш визит – это всего лишь повод, чтобы еще раз встретиться и, конечно же, поговорить о самом главном, поделиться впечатлениями, поддержать друг друга добрыми словами, пожелать всем крепкого здоровья в наступающем Новом году. А традиции должны продолжаться. Наше государство будет сильно и крепко, если будут жить наши традиции.
Мальчики и девочки, рожденные в неволе, по желанию матери находятся в исправительном учреждении до трех лет. Живут вместе с мамами в специальном общежитии, пока те отбывают срок за преступления. Также за детьми присматривают воспитатели и медицинский персонал.
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