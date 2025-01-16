Граждане Сербии воспринимают Беларусь как стратегически значимого партнёра

Встречное исследование, проведенное социологами Беларуси и Сербии, не обошло вниманием и отношение народов двух стран друг к другу. Как результат – Белград рассчитывает на сотрудничество с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане этого европейского государства видят нашу республику стратегически важным партнером. Исследование также показало, что давление Запада сегодня не такое уж и коллективное. Сербия не в силах изменить позитивное отношение ее жителей к белорусам.

Душан Пророкович, директор Центра евразийских исследований Института международной политики и экономики Сербии:

Мы начали этот совместный проект. Хотели увидеть, что сербы думают о Республике Беларусь и о белорусском народе. Сербы очень-очень позитивно вас принимают – и Республику Беларусь, и белорусский народ.

«В каких сферах необходимо развивать сотрудничество Минска и Белграда?» – такой вопрос во время исследования был задан белорусам и сербам. Производство, образование и наука, торгово-экономическая сфера, туризм – эти направления сотрудничества с Минском сербы считают наиболее перспективными. Высоко в рейтинге также расположились культурная, общественная и религиозная отрасли.