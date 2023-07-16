«Выслеживать и уничтожать ДРГ». Николай Карпенков о задачах подразделений спецназа во внутренних войсках МВД

В их распоряжении самая современная техника и вооружения, а в составе высокомотивированные бойцы. Помимо столицы подразделения сформированы в Гродно и Бресте. В мае появилось и в Гомеле. Именно там накануне прошла проверка боевой готовности нового отряда спецназначения. Главное предназначение «Бурановцев» – борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Мы их создавали для усиления наших боевых возможностей. Прежде всего для того, чтобы они были готовы и способны вести современные боевые действия. Могли выслеживать и уничтожать ДРГ и незаконные вооруженные формирования, которые к нам сюда могут вторгнуться. Но мы хотим в этих подразделениях сформировать и сделать, и у нас это получилось, что на задачах совместно с криминальной милицией они будут уметь, наблюдать, выслеживать, выявлять контрнаблюдение, задерживать террористов в максимально нужное время и с тем результатом, который нужен оперативному составу. Максимально безопасно для наших граждан.