Попробовать жареных улиток и сделать селфи с «человеком-кустом». Чем заняться 3 июля на площадке около Дворца спорта

Новости Беларуси. Праздник, объединяющий миллионы белорусов. День Независимости отмечают масштабно во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске основные мероприятия проходят у Дворца спорта.

Здесь развернула работу большая праздничная ярмарка. Как всегда, в центре столицы много музыки.

Гостей ярмарки ждет, например, шоу самоваров, детки играют в футбол. Кроме того можно сфотографироваться вот с такими необычными персонажами.

Кристина Федорович, корреспондент: Около Дворца спорта начала работу ярмарка-выставка «Зроблена ў Беларусі». Это товары отечественного производства, изделия народного творчества и многое другое. Протяженность этой площадки – 300 метров, и это не учитывая фудкортов и зоны ремесленников. Более 40 торговых объектов.

Как долго вы все это готовили, выстраивали?

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома:

Трое суток, три дня и три ночи. Собиралась вся республика на эту локацию. На площадке в буквальном смысле слова работают все области. Порядка 25 метров для каждого областного региона. Представлены предприятия мясо-молочной промышленности, легкой промышленности, концерна «Беллегпром». Здесь можно продегустировать продукцию мясную, молочную, работает активная зона фудкорта. Не только яства, но и классическая белорусская кухня: деруны, драники, приготовленное на огне мясо.

Очень приятные локации для деток, что привлекает на эту площадку родителей.

Кристина Федорович:

Как вы думаете, оценят ли минчане и гости столицы такой формат?

Дмитрий Плеханов:

Я думаю, этот формат имеет место быть, он обязательно приживется, потому что здесь максимальное количество предприятий.