Попробовать жареных улиток и сделать селфи с «человеком-кустом». Чем заняться 3 июля на площадке около Дворца спорта

Новости Беларуси. Праздник, объединяющий миллионы белорусов. День Независимости отмечают масштабно во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске основные мероприятия проходят у Дворца спорта.
Новости Беларуси. Праздник, объединяющий миллионы белорусов. День Независимости отмечают масштабно во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске основные мероприятия проходят у Дворца спорта.
Здесь развернула работу большая праздничная ярмарка. Как всегда, в центре столицы много музыки.
Наш корреспондент Кристина Федорович готова поделиться атмосферой праздника.
Кристина Федорович, корреспондент:
Около Дворца спорта начала работу ярмарка-выставка «Зроблена ў Беларусі». Это товары отечественного производства, изделия народного творчества и многое другое. Протяженность этой площадки – 300 метров, и это не учитывая фудкортов и зоны ремесленников. Более 40 торговых объектов.
Гостей ярмарки ждет, например, шоу самоваров, детки играют в футбол. Кроме того можно сфотографироваться вот с такими необычными персонажами.
Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»
Как долго вы все это готовили, выстраивали?
Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома:
Трое суток, три дня и три ночи. Собиралась вся республика на эту локацию. На площадке в буквальном смысле слова работают все области. Порядка 25 метров для каждого областного региона. Представлены предприятия мясо-молочной промышленности, легкой промышленности, концерна «Беллегпром». Здесь можно продегустировать продукцию мясную, молочную, работает активная зона фудкорта. Не только яства, но и классическая белорусская кухня: деруны, драники, приготовленное на огне мясо.
Очень приятные локации для деток, что привлекает на эту площадку родителей.
Кристина Федорович:
Как вы думаете, оценят ли минчане и гости столицы такой формат?
Дмитрий Плеханов:
Я думаю, этот формат имеет место быть, он обязательно приживется, потому что здесь максимальное количество предприятий.
Кто выступит на праздничной площадке и чем минчанам и гостям города заняться на праздничной площадке около Дворца спорта – смотрите в видеоматериале.