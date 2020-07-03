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«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

03 июля 2020 12:50
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Новости Беларуси. Своего хозяина маленький фронтовой трудяга ГАЗ-67 слушается в прямом смысле слова с полуоборота. Собственноручно восстановленный буквально по винтику легендарный «Иван-Виллис» – гордость Александра Пономарева.

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами-1

Прокатить на таком сына по улицам родного города – достойная награда за проделанную кропотливую работу.   

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами-4

Александр Пономарев, коллекционер:  
Прочувствовать так, как наши деды во время войны без комфорта, в зимнее время без печки с этим воем специфическим коробки ездили, справлялись и решали задачи поставленные.

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами-7

Свою коллекцию Александр Пономарев собирает уже почти два десятка лет. Из груды ржавого металла в его мастерской возрождается история.   

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами-10

Это его ощущение и его способ передать сыновьям свое отношение к тому, что называется родиной. Без пафосных речей, но с любовью и знанием дела.   

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами-13

Александр Пономарев:
Вообще этот автомобиль боевой. Даже можно определить по пробоинам. А где-то мы видели пробоины? Вот пробоина от настоящей пули. Видно, досталось. Действительно, одна и вот вторая.

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами-16

Еще одна легенда. Текущий проект семьи Пономаревых – ГАЗ-ММ, в народе «полуторка». Изрешеченный осколками грузовик – сама история. История понятная и осязаемая. За несколько лет восстановительных работ изучить приходится каждый сантиметр автомобиля: узлы, устройства, «боевой» путь. Отец очень надеется, что эти уроки не пройдут даром.  

Александр Пономарев:   
Воспитывается патриотизм с малых лет к родине, к дому, к той машине. Потому что надо ценить, это наше прошлое, наша история. Восстановить, даже если взять тот автомобиль, – это же вклад чтобы помнили, чтобы видели, чтобы могли прикоснуться.  

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами-19

Старший сын Александра Пономарева Артем не без гордости говорит: отец все делает основательно. Такой же подход и в воспитании. Любовь к технике и к родине заложена навсегда. Ржавая болванка в его руках – настоящее сокровище: генератор для будущего шедевра – редкого грузовика ЗИС-5.   

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами-22

Вещь редкая, поэтому стоит заниматься.

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами-25

Трудно представить, что это когда-то заработает. Но Пономаревы уверены: все получится. Вот уже несколько лет их автомобили неотъемлемая часть главных городских праздников. 9 Мая и в День Независимости (а 3 июля в Жлобине празднуют еще и День города) семейный автопарк на городских улицах.   

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами-28

Артем Пономарев:  
У людей сразу ассоциируется как праздник. Положительные эмоции, только положительные.  

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами-31

Гордишься. Едешь и показываешь, что за счет этой техники – она, может, и простая, но она была надежная – частично победили в войне. Хочешь не хочешь, начинаешь гордиться за своих предков.   

# Год малой родины # общество # Александр Пономарев # Артем Пономарев # Александр Добриян # Фотофакт

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