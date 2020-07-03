«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Новости Беларуси. Своего хозяина маленький фронтовой трудяга ГАЗ-67 слушается в прямом смысле слова с полуоборота. Собственноручно восстановленный буквально по винтику легендарный «Иван-Виллис» – гордость Александра Пономарева.
Новости Беларуси. Своего хозяина маленький фронтовой трудяга ГАЗ-67 слушается в прямом смысле слова с полуоборота. Собственноручно восстановленный буквально по винтику легендарный «Иван-Виллис» – гордость Александра Пономарева.
Прокатить на таком сына по улицам родного города – достойная награда за проделанную кропотливую работу.
Александр Пономарев, коллекционер:
Прочувствовать так, как наши деды во время войны без комфорта, в зимнее время без печки с этим воем специфическим коробки ездили, справлялись и решали задачи поставленные.
Свою коллекцию Александр Пономарев собирает уже почти два десятка лет. Из груды ржавого металла в его мастерской возрождается история.
Это его ощущение и его способ передать сыновьям свое отношение к тому, что называется родиной. Без пафосных речей, но с любовью и знанием дела.
Александр Пономарев:
Вообще этот автомобиль боевой. Даже можно определить по пробоинам. А где-то мы видели пробоины? Вот пробоина от настоящей пули. Видно, досталось. Действительно, одна и вот вторая.
Еще одна легенда. Текущий проект семьи Пономаревых – ГАЗ-ММ, в народе «полуторка». Изрешеченный осколками грузовик – сама история. История понятная и осязаемая. За несколько лет восстановительных работ изучить приходится каждый сантиметр автомобиля: узлы, устройства, «боевой» путь. Отец очень надеется, что эти уроки не пройдут даром.
Александр Пономарев:
Воспитывается патриотизм с малых лет к родине, к дому, к той машине. Потому что надо ценить, это наше прошлое, наша история. Восстановить, даже если взять тот автомобиль, – это же вклад чтобы помнили, чтобы видели, чтобы могли прикоснуться.
Старший сын Александра Пономарева Артем не без гордости говорит: отец все делает основательно. Такой же подход и в воспитании. Любовь к технике и к родине заложена навсегда. Ржавая болванка в его руках – настоящее сокровище: генератор для будущего шедевра – редкого грузовика ЗИС-5.
Вещь редкая, поэтому стоит заниматься.
Трудно представить, что это когда-то заработает. Но Пономаревы уверены: все получится. Вот уже несколько лет их автомобили неотъемлемая часть главных городских праздников. 9 Мая и в День Независимости (а 3 июля в Жлобине празднуют еще и День города) семейный автопарк на городских улицах.
Артем Пономарев:
У людей сразу ассоциируется как праздник. Положительные эмоции, только положительные.
Гордишься. Едешь и показываешь, что за счет этой техники – она, может, и простая, но она была надежная – частично победили в войне. Хочешь не хочешь, начинаешь гордиться за своих предков.