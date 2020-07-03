«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Новости Беларуси. Своего хозяина маленький фронтовой трудяга ГАЗ-67 слушается в прямом смысле слова с полуоборота. Собственноручно восстановленный буквально по винтику легендарный «Иван-Виллис» – гордость Александра Пономарева.

Прокатить на таком сына по улицам родного города – достойная награда за проделанную кропотливую работу.

Александр Пономарев, коллекционер:

Прочувствовать так, как наши деды во время войны без комфорта, в зимнее время без печки с этим воем специфическим коробки ездили, справлялись и решали задачи поставленные.

Свою коллекцию Александр Пономарев собирает уже почти два десятка лет. Из груды ржавого металла в его мастерской возрождается история.

Это его ощущение и его способ передать сыновьям свое отношение к тому, что называется родиной. Без пафосных речей, но с любовью и знанием дела.

Александр Пономарев:

Вообще этот автомобиль боевой. Даже можно определить по пробоинам. А где-то мы видели пробоины? Вот пробоина от настоящей пули. Видно, досталось. Действительно, одна и вот вторая.

Еще одна легенда. Текущий проект семьи Пономаревых – ГАЗ-ММ, в народе «полуторка». Изрешеченный осколками грузовик – сама история. История понятная и осязаемая. За несколько лет восстановительных работ изучить приходится каждый сантиметр автомобиля: узлы, устройства, «боевой» путь. Отец очень надеется, что эти уроки не пройдут даром. Александр Пономарев:

Воспитывается патриотизм с малых лет к родине, к дому, к той машине. Потому что надо ценить, это наше прошлое, наша история. Восстановить, даже если взять тот автомобиль, – это же вклад чтобы помнили, чтобы видели, чтобы могли прикоснуться.

Старший сын Александра Пономарева Артем не без гордости говорит: отец все делает основательно. Такой же подход и в воспитании. Любовь к технике и к родине заложена навсегда. Ржавая болванка в его руках – настоящее сокровище: генератор для будущего шедевра – редкого грузовика ЗИС-5.

Вещь редкая, поэтому стоит заниматься.

Трудно представить, что это когда-то заработает. Но Пономаревы уверены: все получится. Вот уже несколько лет их автомобили неотъемлемая часть главных городских праздников. 9 Мая и в День Независимости (а 3 июля в Жлобине празднуют еще и День города) семейный автопарк на городских улицах.

Артем Пономарев:

У людей сразу ассоциируется как праздник. Положительные эмоции, только положительные.