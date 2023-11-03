«Беларусь интеллектуальная» добралась до Москвы. На ВДНХ покажут достижения отечественной науки

Новости Беларуси. Познакомиться с новой экспозицией, приуроченной к выставке-форуму «Россия», приглашает белорусский павильон на ВДНХ в Москве. В ее основе лежат достижения белорусской науки, а также совместные белорусско-российские разработки последнего времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По договоренности с российским правительством проведена модернизация. В помещении павильона презентованы результаты научно-технического взаимодействия наших стран. Экспозицию посетили первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков и посол в России Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

На слуху наш основной проект – атомная станция, вообще проекты с «Росатомом». На самом деле много других новых интересных направлений. У нас в Беларуси с большим успехом (и в Минске, и в регионах), прошла выставка достижений нашей науки «Беларусь интеллектуальная», причем пользовалась большим успехом и у специалистов, и у простых граждан. И какой-то элемент, часть выставки мы представим в нашем павильоне на ВДНХ.

Модель электрического кабриолета, разработанного в Академии наук Беларуси, беспилотные летательные аппараты различного назначения, в том числе для агропромышленного комплекса, вертолет и космические технологии, тематические разделы от микроэлектроники до медицины.