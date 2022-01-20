4D-биопринтер, беспилотник и IT-разработки. Какими белорусскими экспонатами интересуются посетители на «ЭКСПО-2020» в ОАЭ?

Новости Беларуси. Контракты на более чем 50 миллионов долларов и полсотни соглашений о сотрудничестве. Впервые Всемирная выставка «ЭКСПО» проходит на территории Ближнего Востока, Африки и Южной Азии – в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лес технологий будущего – заглавная тема белорусского павильона. В нем максимально широко представлен экспортный и инвестиционный потенциалы Беларуси. Беларусь и Арабские Эмираты уже связывает большая будущая стройка – проект под Минском «Северный берег». Больше 500 тысяч посетителей среди 10 миллионов гостей «ЭКСПО» уже побывали в белорусском павильоне.

Алексей Ковалев, директор офиса Генерального комиссара секции Беларуси на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020»:

Эта цифра является достаточно высокой по сравнению с остальными странами-участницами. В целом средняя посещаемость белорусского павильона составляет около 4 000 человек в день. Наибольшей популярностью у посетителей пользуется зона инноваций, инвестиций, в которой зарубежные гости могут ознакомиться с инвестиционным потенциалом Республики Беларусь, экспортными возможностями белорусских предприятий в сфере IT-разработок, промышленности и других. Также наибольшей популярностью именно в этой зоне пользуются такие экспонаты, как 4D-биопринтер, беспилотный летательный аппарат «Бусел М», а также многие IT-разработки наших белорусских компаний.