«Попасть сюда большая удача». Представители Минской региональной таможни посетили Дворец Независимости

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь открыл двери для гостей. Сегодня здесь собрались представители Минской региональной таможни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность изнутри увидеть центр политической и деловой жизни страны – подарок к недавнему профессиональному празднику. Гостям рассказали, как создавался Дворец, в залах которого сейчас пишется история современной Беларуси. Каждый из них уникален и имеет свой неповторимый дизайн. Здесь представлены экспонаты, которые создают особую атмосферу. Своим масштабом представителей Минской региональной таможни впечатлил музей подарков. Именно здесь хранятся презенты главе государства от лидеров других стран, дипломатов, спортсменов.

Антон Панасюк, заместитель начальника отдела собственной безопасности Минской региональной таможни:

Происходили все-таки достаточно исторические события в истории страны, если даже не сказать в истории мировой общественности. Вот как все эти лидеры стран встречались, обсуждали, принимали важные решения. Интересно вот это услышать, как за кулисами происходили все эти моменты.

Анна Момотюк, старший инспектор отдела таможенной стоимости посттаможенного контроля Минской региональной таможни:

Такие поездки, мероприятия еще раз доказывает, какая красивая наша страна, наш город, какие красивые у нас здания, люди. И нам есть чем гордиться. Это очень важно для каждого из нас.

Ярослав Кузин, заместитель начальника Минской региональной таможни:

Молодежи было очень интересно, потому что многие каждый день проезжают мимо, но никогда не были внутри. Что-то видели по телевизору, но попасть сюда для них очень большая удача. Потому что у нас сегодня мало кто из сотрудников Минской региональной таможни был здесь.