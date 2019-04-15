Попали в ДТП, есть страховка. Как восстановить машину? Советы юриста

Юристы обращают внимание: в случае восстановления машины после ДТП у клиентов страховых компаний есть только три варианта.

«Ещё мне вымазали потолок весь в мазуте!» Мужчина недоволен тем, как его авто после ДТП восстановили на СТО

Первый – получить деньги на руки и выполнить ремонт самостоятельно. Второй – забрать деньги, и по своему усмотрению выбрать сервис. Чеки и акты выполненных работ в обоих случаях должны соответствовать результату, рассказали в программе «Добро пожаловаться».