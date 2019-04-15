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Попали в ДТП, есть страховка. Как восстановить машину? Советы юриста

15 апреля 2019 15:54
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Юристы обращают внимание: в случае восстановления машины после ДТП у клиентов страховых компаний есть только три варианта.

«Ещё мне вымазали потолок весь в мазуте!» Мужчина недоволен тем, как его авто после ДТП восстановили на СТО

Первый – получить деньги на руки и выполнить ремонт самостоятельно. Второй – забрать деньги, и по своему усмотрению выбрать сервис. Чеки и акты выполненных работ в обоих случаях должны соответствовать результату, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Попали в ДТП, есть страховка. Как восстановить машину? Советы юриста-1

Александр Костюкевич, юрист:
Мы обращаемся на СТО, которую сами мы находим. Она может сотрудничать со страховой организацией, а может не сотрудничать. Мы за свои деньги находим б/у запчасти. Сейчас много магазинов, которые выдадут и товарный, и фискальный чек, где будет чётко прописано, что эта запчасть б/у. Затем мы получаем заказ-наряды, акты выполненных работ на СТО, собираем наши чеки и всё это представляем в страховую организацию, и она возмещает нам все потраченные средства.

Третий вариант спасения – через страховую компанию довериться проверенному салону, репутация которого не вызывает сомнений.

# Автомобили # общество # Александр Костюкевич

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