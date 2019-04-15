Президент Беларуси 16 апреля отправится с официальным визитом в Турцию

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит официальный визит в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он состоится 16 апреля. В Анкаре Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча двух лидеров пройдет в узком формате, а также в расширенном составе с участием делегаций. Стороны обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами. Особое внимание – инвестиционному сотрудничеству и мерам по обеспечению сбалансированной торговли.