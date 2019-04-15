«Ещё мне вымазали потолок весь в мазуте!» Мужчина недоволен тем, как его авто после ДТП восстановили на СТО

Собрали по частям! Мужчина с содроганием вспоминает ночь, которая разделила его жизнь на до и после. Год назад Олег попал в чудовищное ДТП.

После длительной реабилитации, когда здоровью мужчины уже ничто не угрожало, он решил восстановить разбитую машину. После оценки ущерба страховой отдал машину на СТО, в надежде, что железного коня вернут с того света.

А когда через 3 месяца пришло время забирать, качество ремонта повергло мужчину в шок, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Олег Дорошко:

Две двери: ручку без чипа поставили китайскую за 20 долларов. Ручка болтается. Моя стоит 50, б/у, мне новую не надо, потому что новая очень дорого стоит. Подвеску всю переднюю поменяли, здесь, правда, сделали, отрихтовали и покрасили нормально. Подушки там не стояли, это я уже сам поехал на СТО, проверил. Сказали, что перемычки стоят. Договор моя жена подписала, ну я тоже, не разбираясь, посмотрел, что, вроде, внешне всё сделали. Олег был вне себя от ярости. Ведь на покупку любимого авто он копил не один год. Да и второй такой «Форд» в столице, уверяет он, днём с огнём не сыскать! Олег Дорошко:

Почему я должен за свои деньги ремонтировать эту машину? Если ему обошлось бы две подушки сделать, грубо говоря, 100 долларов, а мне это обойдётся это в приличную сумму – 200, 300 долларов. Ещё мне вымазали потолок весь в мазуте, немного помыли, но не до конца, порвали потолок. Я ещё удивился, как они мне её, вообще, не разобрали, машину, когда она стояла две недели, месяц.

Так и не дождавшись ответа на вопрос, когда машину, всё-таки, приведут в чувства, мужчина решил разорвать договор с СТО. Олег Дорошко:

«Запчастей нету». Говорю: «Как нету? Вы же занимаетесь запчастями, с Европой, пригоняете». Я даже нашёл на свою машину ручку, подушки, почему нету запчастей. «Нету, и всё», – говорит. Это было месяц назад. Я сказал: «Я больше к вам не поеду, потому что вы её всё равно не делаете. Она простояла полгода в итоге, кто мне заплатит эту компенсацию, что машина простаивала, не ездила?» Я сам бы мог сделать, за свои, если бы я взял со страховки деньги. Чтобы прояснить ситуацию с затянувшимся ремонтом, корреспондент СТВ решает пообщаться с директором автомастерской. Он уверяет: ремонт автомобиля выполнен безукоризненно!

Вадим, директор СТО:

Поставили вторую подушку, заменили, загнали автомобиль любезно дилеру на Боровую, на что есть официальное заключение дилерской станции, что система работает исправно. Китайскую плохую ручку? Нет, мы поставили всё, согласно документам, актам осмотра страховой компании. Заявление на перечисление денежных средств на ремонтную организацию он сам написал в страховую компанию. Но герой этого сюжета настаивает: выделенная страховой компанией сумма в разы превышает затраты работников СТО. И задаётся вопросом – на что ушли деньги? Олег Дорошко:

Страховка оплачивала. Я полностью взял, сколько они перечислили, общую сумму. Первый раз – 4 618 рублей, второй раз – 791 рубль, третий раз – 3 617 рублей, в итоге около 9 000 тысяч. А это я тоже брал уже со страховой компании, полностью наименование работ, сколько они затратили денег на каждую запчасть и стоимость ремонта, часов работы. Эти цифры, может быть, даже не соответствуют тому, что они делали. Потому что, когда я с ним считал на СТО, он насчитал мне 3 200 рублей, а, спрашивается, 5 800 рублей куда пошли? Он мне не смог ответить на этот вопрос.

У директора СТО своя версия происходящего – недобросовестный клиент просто хочет нажиться на нём! Вадим, директор СТО:

То, что человек занимается просто потребительским терроризмом – это лишь его вина. Вот и всё. Автомобиль был восстановлен надлежащим образом, в частности, ремонта кузова. Но на вопрос корреспондента об исчезнувших деньгах, руководитель мастерской мгновенно теряет самообладание и бежит от камеры! Вадим, директор СТО:

Больше комментариев нет, я опаздываю. Никто ничего со мной не просчитывал абсолютно, я не имею права с ним просчитывать. В страховой компании, с которой Олег заключил договор, отметили: они на постоянной основе сотрудничают с полусотней сервисов, нареканий по их работе не было ни разу. А эту мастерскую мужчина выбрал сам, на свой страх и риск! Александра Костевич, менеджер страховой компании (по телефону):

На этой станции у нас нет рекомендованной станции, мы направления на неё не выдаём, человек сам выбрал, потом привозил документы, подавал заявление нам, там указывал, чтобы переводили на эту кассу. Юристы уверены: страховая компания добросовестно выполнила обязательства, а раз претензии есть к качеству работ, пострадавший может обратиться за помощью в общество защиты прав потребителей.

Александр Костюкевич, юрист:

Общество напишет в СТО претензию, где изложит все недостатки и нужно будет провести экспертизу. Она будет проводиться за счёт заявителя, то есть за наш счёт. Если СТО, в данном случае, не собирается ликвидироваться, они будут заинтересованы мирно решить вопрос. С другой стороны, просто у нас не получится, ведь мы будем отдавать машину на доработки, они будут нам обещать, пройдёт время, они опять этого не сделают. Нам всё равно нужно чёткое заключение эксперта. Экспертиза, хоть дело и затратное, но если вина СТО будет доказана, штраф с лихвой покроет все расходы.