«Планку опускать не намерены». «ВоенТВ» отмечает 25 лет в эфире

Новости Беларуси. Четверть века – на передовой военной журналистики. 25 лет в эфире отмечает одна из крупнейших специализированных компаний Беларуси – «ВоенТВ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрим-трансляции, съёмки с помощью квадрокоптеров и гоу-про камер. 120 цикловых программ в год и 62 тысячи подписчиков на YouTube.

Своей главной задачей сотрудники телекомпании считают оперативную и объективную подачу информации о состоянии Вооружённых Сил Беларуси. Отдельное внимание – вопросам национальной безопасности. Сегодня «ВоенТВ» – это более 50 сотрудников и сотни единиц суперсовременной техники.

Константин Гагарин, главный редактор телекомпании «ВоенТВ»:

Она позволяет нам производить продукцию самого высокого качества, которая отвечает всем передовым стандартам. Планку подняли высоко и опускаться не намерены.