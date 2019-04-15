Прямой эфир

«Планку опускать не намерены». «ВоенТВ» отмечает 25 лет в эфире

15 апреля 2019 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Четверть века – на передовой военной журналистики. 25 лет в эфире отмечает одна из крупнейших специализированных компаний Беларуси – «ВоенТВ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Планку опускать не намерены». «ВоенТВ» отмечает 25 лет в эфире-1

Стрим-трансляции, съёмки с помощью квадрокоптеров и гоу-про камер. 120 цикловых программ в год и 62 тысячи подписчиков на YouTube.

«Планку опускать не намерены». «ВоенТВ» отмечает 25 лет в эфире-4

Своей главной задачей сотрудники телекомпании считают оперативную и объективную подачу информации о состоянии Вооружённых Сил Беларуси. Отдельное внимание – вопросам национальной безопасности. Сегодня «ВоенТВ» – это более 50 сотрудников и сотни единиц суперсовременной техники.

«Планку опускать не намерены». «ВоенТВ» отмечает 25 лет в эфире-7

Константин Гагарин, главный редактор телекомпании «ВоенТВ»:
Она позволяет нам производить продукцию самого высокого качества, которая отвечает всем передовым стандартам. Планку подняли высоко и опускаться не намерены.

«Планку опускать не намерены». «ВоенТВ» отмечает 25 лет в эфире-10

Планы на 2019 год – создание проектов к 75-летию освобождения Беларуси, Международным армейским играм и совместным с Россией учениям «Щит Союза-2019».

# Телевидение в Беларуси # общество # Константин Гагарин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси 16 апреля отправится с официальным визитом в Турцию
15 апреля 2019 13:51

Президент Беларуси 16 апреля отправится с официальным визитом в Турцию

Опубликован график отключения горячей воды в Минске с мая по сентябрь
15 апреля 2019 13:17

Опубликован график отключения горячей воды в Минске с мая по сентябрь

Тренажёры в метро предлагают установить минчане
15 апреля 2019 11:29

Тренажёры в метро предлагают установить минчане