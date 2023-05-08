Попал на войну 14-летним. В Гродно с оркестром поздравили ветерана Великой Отечественной

Новости Беларуси. В 14 лет он узнал, что такое война, в 16 обучился на военного связиста, а в 17 получил медаль «За отвагу». Ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Леонид Данилов вспоминает, как принимал участие в операции «Багратион», как от смерти его спасало лишь везение, и как спал первую ночь после новости о Победе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Героя в честь 9 Мая поздравили в Гродно оркестром на весь двор. Репортаж Галины Буро.

– Леонид Тимофеевич, а у вас медаль «За отвагу» есть.

– Да!

– А где она у вас тут?

– Вот она.

Такую награду Леонид Данилов получил в 17 лет. Фронтовой связист заслужил ее под свист пуль ожесточенного сражения.

Леонид Данилов, ветеран Великой Отечественной войны:

Был сильный бой. У меня радиостанция вышла из строя, и пришлось дать связь проводную. А проводная связь, знаете, когда идет – все время разрывы, порывы. И вот я в течение дня столько порывов устранил! Изначально его представили к ордену Красной Звезды, но в итоге дали медаль именно «За отвагу». Леонид Тимофеевич говорит: даже рад этому.

Леонид Данилов:

Красная Звезда дается и штабникам, хотя в боях не бывает, и тыловикам. А медаль «За отвагу» уже дается фронтовику, когда в бою участвует.

Он узнал о войне 14-летним мальчишкой. Через два года уже осваивал военную специальность связиста. А дальше воевал в Польше и Германии, принимал участие в операции «Багратион». От связиста в том числе на войне зависел успех боя. Как-то ему поручили проложить связь от командира до штаба, но провода не хватило, а их батареи окружили немцы.

Леонид Данилов:

Немцы наступают, уже идут танки там. И что делать? На батарею, связи нет. В опасной обстановке он все-таки успел дать связь командованию. Через несколько дней дивизион с боем вышел из окружения. Несмотря на трудности, он всегда сохранял чувство юмора.

– У вас ранения были на войне?

– У меня нет.

– Не было, какой вы счастливый!

– Просто я маленький, в меня никак не попасть, трудно было. И все же он бывал на волоске от смерти, но каждый раз везло. Долгожданную Победу встретил в Латвии, когда стояли в 30 километрах от Лиепаи. Леонид Данилов:

Смотрим – уже пехота ведет пленных немцев. Что такое? Все, Победа! Ну что, мы тут так рады, начали стрелять.

Никогда не забудет, как после новости о Победе впервые легли спать в сарае на теплом сене, а не как обычно, в холодных окопах. В ту ночь он спал самым крепким в жизни, и наконец-то, мирным сном. После войны продолжил службу в армии. А сейчас полковник в отставке принимает парад прямо возле дома. В канун самого важного для него праздника – Дня Победы – поздравления, подарки, а главное – внимание.

Леонид Данилов:

Очень рад, что я прибыл в белорусский военный округ. Здесь народ прекрасный, Президент хороший. Народ, который выстрадал Великую Отечественную. Нас, конечно, мало осталось, но мы еще стараемся быть в строю. Спасибо вам!