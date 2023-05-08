Аналитик БИСИ: «В этом конфликте в Украине я победы не вижу ни для одной стороны»

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.

Алена Сырова, СТВ:

Вы знаете, мы гордимся тем, что Великая Отечественная война – это была наша последняя война. И вчера, прогуливаясь по городу, у стелы стоит «Книга памяти», и там прямо выделено слово «неповторимая». И я как-то так призадумалась, потому что, наверное, военные аналитики, военные эксперты видят ту ситуацию, которая сейчас складывается у наших рубежей в том числе, могут с этим утверждением поспорить. Андрей Иванович, как вы считаете, часто же параллели (мы видим конфликты рядом с нами) любят проводить и по персоналиям, и по операциям определенным как раз таки с Великой Отечественной войной. Насколько это корректно и насколько конфликт такого масштаба действительно неповторим?

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

На мой взгляд, конечно, сравнение это некорректно. Потому что Великая Отечественная война была и будет единственной. И та Победа, которая была, конечно, она уже не повторится. Во-первых, очень много вложено, очень большие затраты: и человеческие потери, и сколько нам это стоило все прекрасно знают. Это была большая страна, это был Советский Союз. Все народы свой вклад внесли. Конечно, это уже не повторится. Какой бы ни был конфликт в дальнейшем, будем надеяться, что это последний конфликт, который выпал на наше поколение и поколения наших детей и внуков. В этом конфликте в Украине я победы не вижу ни для одной стороны. Можно достигнуть каких-то целей, выполнить какие-то задачи. Но что такое победа? Когда два братских славянских народа вот так где-то из определенных политиков, из-за того, что верхушка одной стороны попала под влияние Запада, насмерть стоит. А какая тут победа, когда такие большие потери? Нет, конечно. Да, мы видим, что Россия добивается определенных целей – обеспечить военную безопасность. Мы это понимаем прекрасно. Тем не менее сердце у нас этот конфликт не принимает, потому что мы понимаем, что страдают в первую очередь мирные люди. Это момент такой политический. Надо ли рассказывать об этой войне? Да, у нас более 81 % наших граждан считают, что День Победы – это главный государственный праздник. Неделю назад ВЦИОМ российский данные представил: 65 % россиян считают значимым День Победы. Это, конечно, меньше, но все-таки показатель хороший.