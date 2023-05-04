«Пообещал, что стану офицером» – генерал-майор принял эстафету ратной службы у деда. Боевой путь ветерана

Новости Беларуси. В Год мира и созидания телеканал СТВ продолжает знакомить вас с героями, которые ценой собственной жизни подарили нам настоящее. Наши отцы, деды и прадеды. Их героизм и отвага не покрываются пылью забвения. Мы вспоминаем их имена, их борьбу во имя Победы. И это напоминание нам, потомкам, на всю оставшуюся жизнь.

Леонид Касинский, генерал-майор, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Республики Беларусь:

Дед ушел на фронт, по сути дела, на момент начала Великой Отечественной войны он уже находился в рядах Красной армии. Он был призван на службу в мае 1941 года. И первые дни войны встретил уже в действующей армии. А с июля 1941-го уже воевал на фронтах Великой Отечественной.

Касинский Алексей Александрович. Первое боевое крещение рядовой Касинский принял под Москвой. Разведка на фронтах – дело непростое. Одна ошибка, один неверный шаг могли стоить жизни, и не только своей. Выжить в условиях ведения боевых действий, находясь в подразделениях разведки, – случаи незаурядные. И только аккуратность, грамотный сбор информации о численности и дислокации противника, его оружии, намерениях и планах, об особенностях территории, планируемой для проведения военных операций, помогали смелым и решительным продвигаться к победному маю. Алексей Александрович был не из робкого десятка, четко усваивал задачи и понимал: вклад каждого в общее дело – святая обязанность. За крепость духа получил награды. Одна из самых драгоценных в семье – «За отвагу».

Медаль «За отвагу» – одна из самых почитаемых среди фронтовиков. «За отвагу» – высшая медаль в наградной системе СССР. В положении о медали говорится: «Учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга».

Леонид Касинский:

В наградном листе, который мне удалось найти в архиве, написаны простые, скупые слова, что разведчик Косинский первый ворвался в траншею врага, будучи раненым, уничтожил более пяти фашистов, овладел немецким пулеметом, из которого вел огонь, обеспечивая взятие «языка» группой захвата. Такая маленькая история, но о многом говорящая.

О многом говорит и тот факт, что несмотря на многочисленные ранения, в том числе тяжелые, Алексей Александрович начинал свою борьбу в звании рядового, а закончил с погонами младшего лейтенанта. Множество героических поступков на его счету. В 1944-м, когда велись тяжелые бои за освобождение Польши, четыре разведывательные группы отправлялись за необходимыми данными. К сожалению, все были уничтожены немцами. И только пятая группа, которой командовал лейтенант Касинский, без единой потери выполнили задание. Ребята взяли контрольного пленного, обеспечили дивизию необходимыми данными, тем самым содействовали успешной наступательной операции по взятию плацдарма.

Леонид Касинский:

Очень интересная история этого разведывательного поиска. Я случайно наткнулся в средствах массовой информации на статью под названием «17 смельчаков». Вот эта статья, когда я начал читать, я понял, что она рассказывает именно про тот эпизод, за который мой дед получил орден.

Орден Красного Знамени. Первый орден, учрежденный в 1918 году в СССР для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества. В годы Великой Отечественной войны орден Красного Знамени оставался высокой наградой, которую вручали за исключительную отвагу в бою. И после победного 45-го для Алексея Касинского борьба не закончилась. Дивизия, в которой он воевал, была выведена в город Гродно. Именно здесь в течение нескольких лет осуществлялась борьба с националистическими формированиями, действующими в Западной Беларуси. Неслучайно именно Гродно выбирает для службы молодой лейтенант, командир танкового взвода, ныне генерал-майор Касинский Леонид Викторович. Таким образом дед передал эстафету ратной службы своему внуку.

Леонид Касинский:

Я был первым внуком, который родился, когда дед был жив. И он очень хотел, чтобы я стал военным. Когда дедушки не стало, мне было всего семь лет. Я пообещал, что стану офицером. И первое, что я сделал, получив лейтенантские погоны, приехав в Гродно, я посетил могилу своего деда. И сказал, что дед, я свое обещание выполнил.