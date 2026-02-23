Календарная зима выходит на финишную прямую. И хотя «дружной весны» в Восточной Европе, и Беларуси в том числе, синоптики пока не обещают, подвести предварительные итоги холодного сезона в политическом ключе уже можно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь уходящая зима оказалась суровее, чем ожидали на старте. И это был не только стресс-тест для инфраструктуры, в первую очередь энергетической. Это был экзамен на состоятельность решений, которые принимают те, кто стоит у руля государств Евросоюза. Итак, вспоминаем целую серию циклонов, а также мощный шторм «Горетти», который принес масштабные снегопады и гололед, парализовав работу аэропортов и железнодорожных узлов. Добавим сюда сразу несколько затяжных периодов весьма низких температур, а ведь европейская зима – это чаще всего «около нуля». И как же встретили европейцы этот период? Очевидно, неподготовленными! Уже в разгар сезона многие страны констатируют истощение запасов топлива. Резервы подземных хранилищ «просели» до минимума за многие годы. И на этом фоне Брюссель принимает «историческое решение» о полном отказе от импорта российского газа.

А это, как ни крути, делает энергосистему Евросоюза более уязвимой. Ведь еще несколько лет назад Старый Свет на 40 % зависел от поставок энергоресурсов из России. Не добавил прочности и предсказуемости и выход наших прибалтийских соседей из энергокольца БРЭЛЛ – в уходящем феврале этому «демаршу» исполнился ровно год. Кто же платит эти и другие весьма дорогие «игрушки» властьимущих? Догадайтесь сами! Итак, отопление – эта позиция никогда не была дешевой в Польше. Но в минувшем году страна вошла в пятерку рекордсменов по росту стоимости отопления в Европе. Хотя еще летом поставщики честно предупредили поляков, что потолок цен отменяется. Жители Литвы также получили шокирующие счета за отопление – подробности и цифры здесь. Что по факту? А вот примерно такой разброс цен за каждую гигакалорию в зависимости от вида топлива и конкретного населенного пункта. Для сравнения, белорусы платят примерно 28 рублей в эквиваленте. Да, малоимущие семьи могут подать заявку на «энергетический бон» – иными словами, единовременную помощь на отопительный сезон, но едва ли она покроет колоссальную разницу.