В 10 штатах Мексики ввели режим чрезвычайной ситуации

Ситуация в Мексике остается крайне напряженной. К этому часу известно минимум о 30 погибших в результате столкновений с боевиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные потери пришлись на силовиков, которые подверглись публичным казням.

Беспорядки спровоцировало убийство главы крупнейшего в Мексике наркокартеля «Новое поколение Халиско» по кличке Эль Менчо. Его банда, одна из самых жестоких в мире, теперь мстит за смерть своего хозяина. Эпицентром разбоя стал штат Халиско, но погромы быстро перекинулись на соседние регионы. В 10 штатах ввели режим чрезвычайной ситуации. Картели поджигают предприятия и рушат инфраструктуру. За день вооруженные банды сожгли десятки машин, отделений банков, магазинов и заправок.

Есть данные о нападениях на тюрьмы, в результате чего сотни преступников оказались на свободе. В 20 городах закрыты школы, остановлен общественный транспорт. В аэропортах по всей стране отменяют рейсы. Посольства разных стран, включая Россию, призвали своих граждан не посещать штат Халиско, а тем, кто там находится, оставаться в укрытиях.

Ситуация страшная и критическая. Нам рекомендовали оставаться в безопасных местах, не выходить на улицы, не пользоваться такси и не ехать в аэропорт. Пляжи закрывают – люди стараются скорее уйти в помещения. Я слышал ранее, что Трамп собирается бороться с наркокартелями в Мексике, неужели это начало? Пока же силовикам удалось ликвидировать 27 нападавших боевиков. Власти заявляют, что ситуация под контролем, однако вскоре может стать еще более взрывоопасной. Картели убитого Эль Менчо десятилетиями управляли целыми районами, раздавали еду и лекарства, заменяя государство. Теперь этот порядок сломан. Поэтому уже завтра боевики могут начать драться друг с другом за место под солнцем.

Крис Далби, журналист-расследователь (США):

Устранение лидера лишь временно ослабит один картель, так как на смену ему придут новые лидеры. До этого они будут конфликтовать между собой. Правительство быстро подавит эти беспорядки, чтобы защитить туристические зоны. После этого насилие переместится в сельскую местность, где производят фентанил и переправляют мигрантов. Это именно то, что следует бояться властям Мексики, потому что Штаты следят за картелями.