Поможет ли гимнастика для глаз восстановить зрение? Офтальмолог развеяла популярные мифы

Глаза – это зеркало души. Так сказал Лев Толстой, нет никаких оснований ему не верить, но увы, иногда они подводят. Именно поэтому, чтобы обратить внимание на проблему болезни глаз, 12 октября было решено объявить Всемирным днем зрения. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Галина Вашкевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения УО «БГМУ». Какие глазные заболевания самые распространенные на территории Беларуси? Юрий Царев, ведущий:

Какие глазные заболевания самые распространенные на территории нашей страны?

Галина Вашкевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения УО «БГМУ»:

Заболевания самые распространенные в Беларуси примерно такие же, как во всех развитых странах мира. Это катаракта, это дистрофия сетчатки, это глаукома, воспалительные заболевания глаз. Дистрофий сетчатки много разных видов. Есть которая с возрастом развивается, возрастная макулярная дегенерация, она является одной из ведущих причин слепоты в развитых странах мира, но есть масса еще дистрофий сетчатки, которые есть у людей более молодого возраста, которые не влияют на остроту зрения, но могут вызывать с течением времени разрывы сетчатки, могут вызывать отслойку сетчатки как осложнение. Такие люди нуждаются тоже в наблюдении и участии офтальмолога. Юрий Царев:

Я слышал даже, что сетчатка может свернуться, это правда? Галина Вашкевич:

Это уже крайняя степень, когда происходят процессы в ней необратимые, тогда – да, она может сворачиваться. И такое состояние уже является трудно восстановимым, практически нереально восстановить наилучшую остроту зрения, то есть там можно по светоощущению какие-то сотые получить, но зрения там по количеству строчек уже не будет, если сетчатка свернулась, даже если хирургически расправить, то не будет. Ольга Бурлакова, ведущая:

Неужели сейчас действительно стало проблем с глазами у людей больше? Потому что слышали от наших бабушек, что и их мамы, и они до 90 лет нитку в иголку вдевали, шили, вышивали, практически не было проблем. Во всем гаджеты виноваты?

Галина Вашкевич:

Скажем так, нет здоровых, есть не диагностированные. Да, раньше не так обследовались, не так сильно была развита офтальмология. К офтальмологу было сложнее попасть, сейчас у нас более доступна эта специальность, чем много-много лет назад. Поэтому, возможно, те люди, которые, как им казалось, не имеют проблем со зрением, они их все-таки имели, но при той активности зрительной, которую они осуществляли, им не нужна была высокая острота зрения. Как часто нужно проверять зрение взрослым? Александра Каштанова, ведущая:

Ребенок каждый год проходит обследование перед школой. Что со взрослыми? Как часто нам нужно проверять свое зрение? Галина Вашкевич:

В идеале – раз в год. Если вы не можете осуществлять вашу зрительную нагрузку, это повод обратиться к офтальмологу. Как влияет генетика на зрение? Ольга Бурлакова:

Есть заболевания, которые передаются по наследству офтальмологические? И если при малейшей проблеме начать носить очки, это усугубляет проблему? Галина Вашкевич:

Это миф, потому что очки как у хромого человека трость или костыль. И если человек надевает очки, он уже, конечно, не может от них отказаться, но не потому, что они ему испортили зрение, просто ему так удобнее. А наследственное... Наследственность влияет, но как при любом заболевании от наследственности зависит только 20 %. 10 % от здравоохранения, 20 % от наследственности, 20 % от окружающих среды и 50 % от образа жизни. Со скольки лет можно носить линзы? Александра Каштанова:

Как быть с линзами? Со скольки лет можно носить линзы? Насколько полезна гимнастика для глаз?

Галина Вашкевич:

Линзы можно носить с любого возраста, единственное, что в детском возрасте детям надевают линзы родители. Может ли гимнастика для глаз восстановить зрение? Юрий Царев:

Гимнастика для глаз, ведь если я правильно понимаю, близорукость и дальнозоркость – это изменение в том числе формы глазного яблока. Соответственно, может ли гимнастика для глаз, какие-то физические упражнения для глаз вернуть в изначальную или близкую к изначальной форму глазного яблока? Галина Вашкевич:

Нет, конечно. Гимнастика для глаз никаким образом не влияет на анатомию, если есть анатомические особенности, я не буду говорить, что дефект, это все-таки анатомические особенности, потому что ни близорукость, ни дальнозоркость болезнью не являются. Это анатомическая особенность. То есть у кого-то генетически запрограммировано так, что глаз должен быть длиннее, потому что все родители, все у него в семье близорукие, это генетика, против которой не попрешь. Вопрос только в том, что глаз будет чуть длиннее или чуть короче относительно того, что у родителей. У дальнозорких другая проблема – у них глаз не растет. Там есть анатомическая особенность, которая обуславливает оптику глаз, дальнозоркость не прогрессирует, близорукость прогрессирует. Под воздействием зрительной нагрузки, близорукость – это как приспособительная реакция к работе на близком расстоянии. Юрий Царев:

А говорят, что раньше нашим предкам нужно было всматриваться в даль, а у нас дома, деревья, все вплотную, городская застройка, нам не надо острое зрение, поэтому наш ленивый организм пытается от этой лишней функции избавиться, чтобы ее не поддерживать. Это правда?