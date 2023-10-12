Генсек СНГ: смотрим с оптимизмом на наше дальнейшее взаимодействие

Вопрос солидарности и сплоченности остается актуальным для Содружества. К этому нас подталкивают особенности геополитического развития. Об этом заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ глава внешнеполитического ведомства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исполкоме СНГ тоже смотрят с оптимизмом на дальнейшее взаимодействие в Содружестве. По словам генерального секретаря Сергея Лебедева, проблемные вопросы есть, однако точки зрения стран-участниц чаще остаются едиными. В конце концов противоречия в дипломатической практике – это обыденная вещь, но удается находить компромиссные решения. А это главное.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Несмотря на все трудности, мы смотрим с оптимизмом на наше дальнейшее взаимодействие. И сегодня будут утверждаться два плана по взаимодействию в сфере туризма и в сфере сотрудничества в области физической культуры. Эти планы простираются на период вплоть до 2030 года, стратегии сотрудничества в этих сферах. Это говорит о том, что мы рассматриваем и дальнейшие перспективы нашего сотрудничества.

В ходе заседания также был одобрен план консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ на ближайшие два года и рассмотрен целый ряд проектов документов.