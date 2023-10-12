На историческом форуме России и Беларуси предложили создать комиссию Союзного государства по истории

Форум «История для будущего. Россия и Беларусь» в Минске собрал несколько сотен человек. Это известные государственные и общественные деятели, ученые и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники встречи пришли к выводу, что в рамках Союзного государства необходимо создать белорусско-российскую комиссию по истории. Программа форума более чем насыщенная. Основное внимание уделяется работе с молодежью.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Защита исторической памяти, построение нашего будущего на той общей исторической памяти, которая есть у России и Беларуси, очень важны. Соответственно, сегодняшнее мероприятие, которое организовано обществом «Знания», Российским военно-историческом обществом, в контексте дружественных отношений между нашими государствами очень важно.