Оценить риск заболевания и пройти медобследования. БГМУ проводит акции во Всемирный день борьбы с диабетом

Новости Беларуси. 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд профилактических акций проведут и в нашей стране. Так, всех желающих ждут в Белорусском государственном медуниверситете.

Факторы риска возникновения заболевания можно будет оценить по специальной шкале. Здесь же можно будет измерить уровень глюкозы в крови, артериальное давление и массу тела.

А тем временем, статистика не радует. За последние 10 лет количество больных сахарным диабетом в Беларуси удвоилось. Количество заболевших составляет 320 тысяч человек.