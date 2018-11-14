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Оценить риск заболевания и пройти медобследования. БГМУ проводит акции во Всемирный день борьбы с диабетом

14 ноября 2018 06:14
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Новости Беларуси. 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд профилактических акций проведут и в нашей стране. Так, всех желающих ждут в Белорусском государственном медуниверситете.

Оценить риск заболевания и пройти медобследования. БГМУ проводит акции во Всемирный день борьбы с диабетом-1

Факторы риска возникновения заболевания можно будет оценить по специальной шкале. Здесь же можно будет измерить уровень глюкозы в крови, артериальное давление и массу тела.

А тем временем, статистика не радует. За последние 10 лет количество больных сахарным диабетом в Беларуси удвоилось. Количество заболевших составляет 320 тысяч человек.

# Здоровье # общество # Фотофакт

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