«На их примере можно многому научиться». Патриотический проект «Марафон памяти» стартовал в Витебской области

Новости Беларуси. В Витебском кадетском училище дали старт областной гражданско-патриотической акции «Марафон памяти», которая объединит все школы северного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Череду мероприятий открыла презентация выставки под названием «Каждый третий Придвинского края». Выездная экспозиция посвящена геноциду белорусского народа на территории Витебского района в годы Великой Отечественной. Это архивные данные, а также найденные в местах раскопок предметы.

Примечательно, что свой вклад в изучение этой темы внесли и сами кадеты, которые активно занимаются поисково-исследовательской работой. В рамках «Марафона памяти» запланировано множество мероприятий. Школьники посетят знаковые места, окажут помощь ветеранам.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

В Год мира мы хотим памятные мероприятия продолжить, потому что очень важно все-таки, еще раз хочу подчеркнуть, когда уже практически не осталось ветеранов Великой Отечественной войны, мы сегодня, к сожалению, имеем только детей войны и малолетних узников, чтобы вот эти люди рассказывали о своих впечатлениях, о том своем страшном, ужасном детстве, о тех событиях, которые были тогда.

Захар Овчинников, учащийся Витебского кадетского училища:

Очень впечатляют истории людей, которые прошли через многое. На их примере можно многому научиться. Наш долг как подрастающего поколения – научиться у них, перенять у них эту эстафету и достойно продолжить их дело.