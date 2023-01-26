«Это действительно амбициозные люди». Чемоданова о реализации новых проектов среди молодёжи

Новости Беларуси. В Год мира и созидания в Минске будет реализован ряд проектов. Активно в них будет задействована молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Мингорисполкоме обсудили участие юношей и девушек в жизни столицы. Акцент делается на вовлечение их в общественную деятельность и раскрытие творческого потенциала. Количество молодежных проектов планируют увеличить. Организовывать их будут общественные организации, администрации районов и вузы. Инициативу ждут и от молодых людей. Участники таких проектов – потенциальный кадровый резерв. Они помогают развить лидерские качества и организаторские способности.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

С каждым годом запрос молодежи на творческую работу, проектную деятельность увеличивается. На территории Минска в 58 организациях уже работают специалисты по работе с молодежью. 19 специалистов по работе с молодежью определены исключительно в 2022 году. Молодежь – это действительно амбициозные люди. Это люди, которые сегодня готовы быть руководителями. Наверное, здесь нет определенного порога возрастного.