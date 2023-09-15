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Беларусь поделится опытом и наработками по противодействию киберпреступности со странами СНГ

15 сентября 2023 17:49
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Беларусь поделится со странами СНГ своими наработками по противодействию киберпреступности. Решение было принято на заседании Совета МВД стран Содружества в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее актуальными проблемами для партнеров остаются преступность, наркобизнес, торговля людьми и киберугрозы.

Беларусь поделится опытом и наработками по противодействию киберпреступности со странами СНГ-1

Однако совместная работа приносит хорошие плоды. Благодаря обмену оперативной информацией, преступников выявляют и задерживают на всем союзном пространстве. Результативнее стала борьба с наркотрафиком. Есть подвижки в противодействии киберпреступности. Белорусские правоохранители научились устранять «благоприятные» для совершения преступлений условия в Сети. Скорректировав уголовное законодательство, теперь можно в полной мере привлечь к ответственности виновных лиц, например, криптовалютчиков. Эффективность демонстрирует и собственная разработка – система «Цифровой след». Всем своим опытом и наработками Беларусь поделится с союзниками. Принято решение направить отечественные методические рекомендации партнерам по СНГ. По итогам встречи принят ряд решений, утверждены документы по ключевым вопросам. К слову, следующее заседание Совета МВД СНГ пройдет в Беларуси.

Иван Кубраков принимает участие в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ.

# СНГ # общество # Фотофакт

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