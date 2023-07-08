Помощник министра обороны Беларуси рассказал, что может стать поводом для применения ядерного оружия

Новости Беларуси. Бомбическая пресс-конференция. Так ярко и смело журналисты охарактеризовали большой разговор нашего Президента с представителями мировых медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о США: «Их решения, которые мы видим, просто комедийные, просто смешные». Подробнее.

Запретных тем не было. За 3,5 часа обсудили все самые острые вопросы. В том числе уже набившую оскомину ситуацию с «Вагнером». Больше наглые, чем пытливые журналисты западных СМИ посетили даже палаточный лагерь под Осиповичами. Даже этим жестом Минск продемонстрировал готовность к открытому диалогу с Западом. Бойцов «Вагнера» в лагере не оказалось. Но представители прессы не упустили возможность еще раз поднять тему ядерного оружия. Поводом для его применения может стать лишь одно, подчеркнул помощник министра обороны Беларуси.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Белорусы – мирные люди. Мы не хотим ни с кем воевать, ни в коем случае не хотим ни с кем воевать. Но в случае, если кто-то совершит агрессию, кто-то придет на эту землю, где я родился и вырос, где похоронены мои родители, где живут мои дети и внуки, естественно, мы сделаем все, чтобы защитить свою страну.