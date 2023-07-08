Лукашенко о США: «Их решения, которые мы видим, просто комедийные, просто смешные»

Новости Беларуси. Бомбическая пресс-конференция. Так ярко и смело журналисты охарактеризовали большой разговор нашего Президента с представителями мировых медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Бомбическая пресс-конференция. Так ярко и смело журналисты охарактеризовали большой разговор нашего Президента с представителями мировых медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В разговоре приняли участие крупнейшие СМИ США, России, Великобритании, Франции, арабского региона – Саудовской Аравии и Катара. Темы и вопросы все те же: ядерное оружие, украинский конфликт, передал мира. Как производные протестов в Европе отсутствие диалога между Западом и Востоком, зависимая Европа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет Европейского союза, нет Европы – она полностью под ногами Соединенных Штатов Америки (подробности). Это сильнейшая страна в мире и принимает многие решения, которые так или иначе перекладываются на весь мир. И тут надо нести какую-то ответственность, хотя бы малую. Они никакой ответственности за это не несут. Их решения, которые мы видим, просто комедийные, просто смешные.
Запретных тем не было. За 3,5 часа обсудили все самые острые вопросы. В том числе уже набившею оскомину ситуацию с «Вагнером». Больше наглые, чем пытливые журналисты западных СМИ посетили даже палаточный лагерь под Осиповичами. Даже этим жестом Минск продемонстрировал готовность к открытому диалогу с Западом.