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Лукашенко о США: «Их решения, которые мы видим, просто комедийные, просто смешные»

08 июля 2023 07:33
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Новости Беларуси. Бомбическая пресс-конференция. Так ярко и смело журналисты охарактеризовали большой разговор нашего Президента с представителями мировых медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о США: «Их решения, которые мы видим, просто комедийные, просто смешные»-1

В разговоре приняли участие крупнейшие СМИ США, России, Великобритании, Франции, арабского региона – Саудовской Аравии и Катара. Темы и вопросы все те же: ядерное оружие, украинский конфликт, передал мира. Как производные протестов в Европе отсутствие диалога между Западом и Востоком, зависимая Европа.

Лукашенко о США: «Их решения, которые мы видим, просто комедийные, просто смешные»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет Европейского союза, нет Европы – она полностью под ногами Соединенных Штатов Америки (подробности). Это сильнейшая страна в мире и принимает многие решения, которые так или иначе перекладываются на весь мир. И тут надо нести какую-то ответственность, хотя бы малую. Они никакой ответственности за это не несут. Их решения, которые мы видим, просто комедийные, просто смешные.

Лукашенко о США: «Их решения, которые мы видим, просто комедийные, просто смешные»-7

Запретных тем не было. За 3,5 часа обсудили все самые острые вопросы. В том числе уже набившею оскомину ситуацию с «Вагнером». Больше наглые, чем пытливые журналисты западных СМИ посетили даже палаточный лагерь под Осиповичами. Даже этим жестом Минск продемонстрировал готовность к открытому диалогу с Западом.

# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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