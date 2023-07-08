Лукашенко о США: «Их решения, которые мы видим, просто комедийные, просто смешные»

Новости Беларуси. Бомбическая пресс-конференция. Так ярко и смело журналисты охарактеризовали большой разговор нашего Президента с представителями мировых медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разговоре приняли участие крупнейшие СМИ США, России, Великобритании, Франции, арабского региона – Саудовской Аравии и Катара. Темы и вопросы все те же: ядерное оружие, украинский конфликт, передал мира. Как производные протестов в Европе отсутствие диалога между Западом и Востоком, зависимая Европа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет Европейского союза, нет Европы – она полностью под ногами Соединенных Штатов Америки (подробности). Это сильнейшая страна в мире и принимает многие решения, которые так или иначе перекладываются на весь мир. И тут надо нести какую-то ответственность, хотя бы малую. Они никакой ответственности за это не несут. Их решения, которые мы видим, просто комедийные, просто смешные.