«Каждый год возникает что-то новое». Как Витебск готовится к «Славянскому базару»?

Новости Беларуси. В Витебске вовсю готовятся к главному музыкальному событию лета. На главной концертной площадке Международного фестиваля искусств «Славянский базар» идет монтаж оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна сцена Летнего амфитеатра вмещает около десяти фур оборудования.

За 32 года сценография форума ни разу не повторялась. Удивят и в 2023 году. По задумке режиссеров, в основе современных декораций будет символ «Славянского базара» – василек. Добавит зрелищности во время концертных выступлений и обновленная арка. Также увеличат размеры сцены за счет подиума. Сейчас в Летнем амфитеатре работает около полусотни специалистов. Оценить картинку зрители смогут уже 12 июля. Здесь пройдет творческий вечер группы AURA «Мир нашему дому».

Алексей Одаренко, технический директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Каждый год возникает что-то новое. И благодаря нашим партнерам, которые следят за всеми трендами, которые обновляют свой парк, с каждым годом шоу на мировом уровне абсолютно. Без всякой скромности могу сказать, это самая, наверное, большая и интересная европейская площадка, существующая на данный момент.