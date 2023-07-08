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«Каждый год возникает что-то новое». Как Витебск готовится к «Славянскому базару»?

08 июля 2023 07:54
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Новости Беларуси. В Витебске вовсю готовятся к главному музыкальному событию лета. На главной концертной площадке Международного фестиваля искусств «Славянский базар» идет монтаж оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна сцена Летнего амфитеатра вмещает около десяти фур оборудования.

«Каждый год возникает что-то новое». Как Витебск готовится к «Славянскому базару»?-1

За 32 года сценография форума ни разу не повторялась. Удивят и в 2023 году. По задумке режиссеров, в основе современных декораций будет символ «Славянского базара» – василек. Добавит зрелищности во время концертных выступлений и обновленная арка. Также увеличат размеры сцены за счет подиума. Сейчас в Летнем амфитеатре работает около полусотни специалистов. Оценить картинку зрители смогут уже 12 июля. Здесь пройдет творческий вечер группы AURA «Мир нашему дому».

«Каждый год возникает что-то новое». Как Витебск готовится к «Славянскому базару»?-4

Алексей Одаренко, технический директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Каждый год возникает что-то новое. И благодаря нашим партнерам, которые следят за всеми трендами, которые обновляют свой парк, с каждым годом шоу на мировом уровне абсолютно. Без всякой скромности могу сказать, это самая, наверное, большая и интересная европейская площадка, существующая на данный момент.

«Каждый год возникает что-то новое». Как Витебск готовится к «Славянскому базару»?-7

Кипит работа и у концертного зала «Витебск». На этой сцене запланированы два оупен-эйра: концерт Сергея Лазарева и «Рок-панорама». Для качественного звука установят 12-метровые башни.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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