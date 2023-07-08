Кто выступит на «Купалье» в Александрии – подготовили анонс мероприятий

Новости Беларуси. Купальские обряды, выступления известных артистов из Беларуси и России, километры ярмарок и торговых рядов. Большой праздник «Купалье» сегодня, 8 июля, вновь собирает друзей в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот агрогородок в Шкловском районе не первый год становится локацией для масштабных гуляний с национальным колоритом. Уже скоро здесь стартуют первые мероприятия.

На живописном берегу Днепра соберутся десятки тысяч гостей. Здесь развернется множество тематических площадок. Развлечения на любой вкус: от мастер-классов, выступлений артистов до спортивных состязаний, презентаций товаров ручной работы. В 2023 году отличительной особенностью станет большая площадка Союзного государства. С самобытностью культуры разных регионов познакомят мастера из Беларуси и России. В 15:00 пройдет официальная церемония открытия. А продлятся гулянья до поздней ночи. Вечером зрителей соберет большой концерт – на сцену выйдут как молодые таланты, так и звезды эстрады. Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Жанет, ансамбль «Верасы, победители телепроектов и фестивалей. Ярким финальным акцентом станет салют. К слову, «Купалье» в Александрии – это не только место для развлечений. Предусмотрены и площадки для деловых встреч. В том числе с представителями зарубежных посольств и торговыми советниками.