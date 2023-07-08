Курсанты авиационного факультета оттачивают мастерство полёта на базе в Лиде

Новости Беларуси. Колокол, бочка, петля. Курсанты Военной академии проводят лето в облаках. У третьекурсников на авиационной базе в Лиде стажировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под присмотром опытных инструкторов они покоряют небо на учебно-тренировочных L-39. А тем временем без пяти минут выпускники готовятся к контрольным экзаменам. Парни шлифуют свои знания и на практике доводят выполнение сложнейших элементов до идеала. Один вылет длится около получаса. Внимание уделяют не только виражам и разворотам. Упор на взлет и посадку.

Герман Спиридонов, курсант авиационного факультета Военной академии: В основном до первых полетов была теория. То есть теорию уже всю знаем, дальше в полете только практику спрашивают. На какой скорости, на какой высоте, что выполнять? С каким темпом выполнять? Также были моменты по посадке, так как это самая волнующая часть полета. Соответственно, больше опыта нужно от старшего поколения.

Евгений Корней, курсант авиационного факультета Военной академии:

Сейчас у нас крайний курс обучения. У нас крайняя практика. Предвыпускная, можно сказать. В конце октября мы уже выпускаемся и войдем в ряды летного состава. Пойдем служить в эту часть либо в 61-ю авиационную базу. Полет – это свобода. И один раз поднявшись, никогда не забудешь это.

Тонкостям летного мастерства курсантов обучают опытные авиаторы. После каждого выхода в небо – разбор полетов и работа над ошибками.