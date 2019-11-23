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Помощь всем, кто вынужден находиться при низких температурах. Красный Крест провёл учения в Гомеле

23 ноября 2019 14:05
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Новости Беларуси. Волонтеры Красного Креста готовы оказать помощь в экстремальных зимних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Учения отряда быстрого реагирования в Гомеле совпали с первыми настоящими морозами. Зимой они вплотную работают со специалистами ОСВОД и МЧС.

Помощь всем, кто вынужден находиться при низких температурах. Красный Крест провёл учения в Гомеле-1

Пункты обогрева и оказания первой помощи при обморожениях и других травмах Красный Крест готов развернуть при первой необходимости. Например, в случае аварийного отключения отопления или во время проведения поисковых операций.

Помощь всем, кто вынужден находиться при низких температурах. Красный Крест провёл учения в Гомеле-4

На учениях волонтеры нашли заблудившихся в пойме реки школьников и отогрели выпавшего из лодки рыбака.

Помощь всем, кто вынужден находиться при низких температурах. Красный Крест провёл учения в Гомеле-7

Максим Новиков, специалист Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Зимой будет оказываться помощь всем людям, которые вынуждены находиться при низких температурах (от -15ºС) на улице. Мы будем ставить пункты обогрева, раздавать горячий чай и оказывать первую помощь при обморожениях.

Помощь всем, кто вынужден находиться при низких температурах. Красный Крест провёл учения в Гомеле-10

Игорь Василевич, водолаз-спасатель:
В группу риска входят дети, которые без присмотра родителей выходят на тонкий лед на первый. Очень напряженная ситуация. Ну, во всяком случае все плавсредства зимние у нас на данный момент готовы, находятся в боевом состоянии.

Помощь всем, кто вынужден находиться при низких температурах. Красный Крест провёл учения в Гомеле-13

Пробовать ступить на первый лед не стоит. При температуре -10 для установления на водоемах льда с безопасной толщиной 8 сантиметров может уйти до двух недель.

Помощь всем, кто вынужден находиться при низких температурах. Красный Крест провёл учения в Гомеле-16

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Максим Новиков # Игорь Василевич # Фотофакт

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