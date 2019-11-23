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Общественный совет при МВД: что это такое и когда в него можно обращаться

23 ноября 2019 12:12
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Новости Беларуси. Общественный совет при МВД регулярно проводит приемы граждан. Каждый третий вторник месяца члены совета, депутаты, юристы и эксперты отвечают на вопросы, связанные с деятельностью органов внутренних дел и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественный совет при МВД: что это такое и когда в него можно обращаться-1

С одними обращаются сотрудники МВД, с другими приходят граждане, и у каждого своя проблема. Решения организации носят рекомендательный характер, но авторитет достаточно высокий. Основная задача совета остается неизменной – сохранение бесперебойной связи правоохранительных органов с населением.

Общественный совет при МВД: что это такое и когда в него можно обращаться-4

Наличие такой организации при министерстве – мировая практика, в нашей стране совет создали в 2013 году.

Общественный совет при МВД: что это такое и когда в него можно обращаться-7

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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