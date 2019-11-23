Общественный совет при МВД: что это такое и когда в него можно обращаться

Новости Беларуси. Общественный совет при МВД регулярно проводит приемы граждан. Каждый третий вторник месяца члены совета, депутаты, юристы и эксперты отвечают на вопросы, связанные с деятельностью органов внутренних дел и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.