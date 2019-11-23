Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

Новости Беларуси. В Беларуси минувшей ночью столбик термометра опускался до -10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нормальная для этого периода года температура многим показалась неожиданностью на фоне очень мягкой и комфортной осени. Еще за день до похолодания среднесуточная температура, например, в Гомеле превышала многолетнюю норму на целый градус. Как встретили белорусы первые холода, узнавал Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

После теплой осени нынешним утром многие белорусы впервые осознали, насколько близко зима. У кого-то не завелся автомобиль, кто-то был вынужден поднять температуру в системе отопления, а кто-то впервые в сезоне одел теплое пальто. Еще бы – минувшей ночью столбик термометра опустился до минус десяти. Зима действительно не за горами.

После пасмурных и туманных дней солнце радует глаз и мороз уже не кажется чем-то нежелательным.

Неожиданности никакой не было, прогноз учитывал, заранее подготовился: залил жидкость стеклоомывателя морозоустойчивую, резину сменил, аккумулятор в исправном состоянии.

Вот с ребенком сегодня вышли в поликлинику и увидели первый лед. Для него было большой неожиданностью и в общем-то радостью. Беседу о том, как опасен тонкий лед, мы с ним уже провели.

Погода шикарная. Идешь, дышишь полной грудью. Единственное плохо, что нет снега.

Отсутствие снега беспокоит не только горожан: озимым культурам тоже в лютые морозы не помешало бы надежное снежное одеяло. Однако температуры пока не критичны.

Василий Борисов агрономией занимается более 40 лет и считает: нынешняя мягкая осень позволила растениям набрать достаточно сил, чтобы пережить и не такие испытания.

Василий Борисов, заместитель директора сельхозпредприятия:

Считаю, что мороз до 10 градусов не сильно повлияет на хорошо раскустившееся крепкое растение. Эта погода по верху. А главное у озимых узел кущения, он находится на 2-3 сантиметра ниже. Там температура будет на 2-3 градуса больше – 5-7 градусов.

А в Витебском зоопарке первого снега не стали дожидаться ни сурок, ни медведь, ни енотовидные собаки. С наступлением холодов животные впали в спячку. Их соседи – макаки, дикобразы и нутрии – переедут на зимние квартиры с улучшенными условиями: специально для них купили новую печь.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

В этом году мы для кенгуру построили новое жилье. Это более комфортный домик, больше по площади, чем был. Я так думаю, что через пару недель мы уже переедем в теплое жилище.