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«Возросло количество проектов в машиностроении». В Беларуси проходит конкурс инновационных проектов

23 ноября 2019 12:36
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Новости Беларуси. IT, приборостроение и медицинские ноу-хау – такой топ направлений молодых белорусских стартапов, которые стали участниками 10-го Республиканского конкурса инновационных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Возросло количество проектов в машиностроении». В Беларуси проходит конкурс инновационных проектов-1

Начинающие бизнесмены собрались на Всемирной неделе предпринимательства в Минске, чтобы познакомиться с бизнес-ангелами и венчурными инвесторами и пройти обучение.

В 2019 году на экспертный этап конкурса отобрано более 80 участников. Их проекты сейчас изучают специалисты, которые составят рейтинг. Его лидеры выйдут в финал и будут защищать себя перед советом конкурса.

«Возросло количество проектов в машиностроении». В Беларуси проходит конкурс инновационных проектов-4

Алла Минько, заместитель начальника управления по международному сотрудничеству Белорусского инновационного фонда:
Очень возросло количество проектов в отрасли машиностроения. Хотя традиционно в конкурсе IT-технологии, фотоника, оптоэлектроника, приборостроение (второе место занимает).

Всегда у нас очень активны медики. То есть медицина в Беларуси находится на том уровне, когда внедряются проекты, находящиеся на стыке двух технологий. То есть IT-разработки, внедрение технологий 3D-печати в медицинскую практику и так далее.

«Возросло количество проектов в машиностроении». В Беларуси проходит конкурс инновационных проектов-7

Победители конкурса получают денежное вознаграждение, которое могут использовать для реализации проекта. Остальные участники попадают в национальную базу фонда инноваций. Сейчас в ней более 1100 проектов.

# Бизнес в Беларуси # общество # Алла Минько # Фотофакт

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