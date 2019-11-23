«Возросло количество проектов в машиностроении». В Беларуси проходит конкурс инновационных проектов

Новости Беларуси. IT, приборостроение и медицинские ноу-хау – такой топ направлений молодых белорусских стартапов, которые стали участниками 10-го Республиканского конкурса инновационных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. IT, приборостроение и медицинские ноу-хау – такой топ направлений молодых белорусских стартапов, которые стали участниками 10-го Республиканского конкурса инновационных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начинающие бизнесмены собрались на Всемирной неделе предпринимательства в Минске, чтобы познакомиться с бизнес-ангелами и венчурными инвесторами и пройти обучение.
В 2019 году на экспертный этап конкурса отобрано более 80 участников. Их проекты сейчас изучают специалисты, которые составят рейтинг. Его лидеры выйдут в финал и будут защищать себя перед советом конкурса.
Алла Минько, заместитель начальника управления по международному сотрудничеству Белорусского инновационного фонда:
Очень возросло количество проектов в отрасли машиностроения. Хотя традиционно в конкурсе IT-технологии, фотоника, оптоэлектроника, приборостроение (второе место занимает).
Всегда у нас очень активны медики. То есть медицина в Беларуси находится на том уровне, когда внедряются проекты, находящиеся на стыке двух технологий. То есть IT-разработки, внедрение технологий 3D-печати в медицинскую практику и так далее.
Победители конкурса получают денежное вознаграждение, которое могут использовать для реализации проекта. Остальные участники попадают в национальную базу фонда инноваций. Сейчас в ней более 1100 проектов.