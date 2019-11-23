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Президент Беларуси – аграриям Гродненской области: теплых слов благодарности заслуживают все, кто беззаветно любит родную землю

23 ноября 2019 12:03
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Новости Беларуси. Сморгонь 23 ноября принимает «Дожинки» Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси – аграриям Гродненской области: теплых слов благодарности заслуживают все, кто беззаветно любит родную землю-1

Традиция праздника неизменна: яркие краски фестиваля-ярмарки ждут всех гостей города. Самые уважаемые – сотни специалистов, которые стали лучшими на уборке зерновых, в заготовке кормов, а также в сфере животноводства. Их ждут заслуженные награды.

Президент Беларуси – аграриям Гродненской области: теплых слов благодарности заслуживают все, кто беззаветно любит родную землю-4

Поздравление участникам и гостям праздника в Сморгони направил Президент. Александр Лукашенко констатировал, что Гродненская область внесла в общий каравай почти 1,5 миллиона тонн зерна и занимает ведущие позиции в стране по большинству сельскохозяйственных показателей.

Президент Беларуси – аграриям Гродненской области: теплых слов благодарности заслуживают все, кто беззаветно любит родную землю-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Теплых слов благодарности заслуживают все, кто беззаветно любит родную землю и трудится на общий достойный результат: специалисты, занятые в животноводстве и растениеводстве, ученые-селекционеры, механизаторы, работники сервисных служб, транспортных и перерабатывающих предприятий.

Убежден, что агропромышленный комплекс Гродненской области способен и в дальнейшем успешно решать важные задачи, которые стоят перед регионом, передавать традиции новым поколениям тружеников села и неустанно работать во благо Беларуси и ее народа.

Президент Беларуси – аграриям Гродненской области: теплых слов благодарности заслуживают все, кто беззаветно любит родную землю-10

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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