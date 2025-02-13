В Брестском районе обновили все ФАПы и амбулатории – уже приступили к участковым больницам

Одним из ключевых требований главы государства стало повышение качества медицинских услуг для всех жителей страны. В том числе небольших деревень и агрогородков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы создать комфортные условия и для людей, и для медиков, строили, ремонтировали и реконструировали на протяжении нескольких лет. В Брестском районе пошли еще дальше – от ФАПов и амбулаторий перешли к участковым больницам. Инвестиции в здоровье сельских жителей поступили из городского бюджета. Помощь рядом – репортаж Кристины Протосовицкой.

Ровно 2 месяца и 200 тысяч рублей понадобилось для того, чтобы в бывшем ФАПе и уже нынешней амбулатории в деревне Страдечь появилась своя лаборатория. Здесь обслуживают 3,1 тысячи человек, из них 900 детей.

Никита Ярмошук, заведующий Страдечской амбулаторией Брестской городской больницы № 2:

У нас появилась лаборатория, сейчас появился лаборант. Мы сможем каждый день брать анализы, проводить диспансеризацию людей и отвечать за здоровье нашего населения. Практически второе новоселье отметили и в Чернавчицкой участковой больнице. Заменили кровлю, инженерные коммуникации, закупили новую мебель и отремонтировали палаты. Перезагрузка обошлась в 800 тысяч рублей. В день к здешним медикам обращается до 100 человек.

Антон Хомич, заведующий Чернавчицкой участковой больницей:

Нужно было заменить фасад здания, покрасить стены, заменить крышу, которая немного подтекала к этому времени, обновить внутреннюю структуру. Мы очень долго этого ждали и сейчас очень рады тому, что у нас получилось после ремонта. В Брестском районе за два года отремонтировали все ФАПы, позаботились об условиях в амбулаториях и приступили к масштабной перезагрузке участковых больниц. Финансируют преобразования городские власти и спонсоры в лице хозяйств. Сегодня обновленной двери распахнула и Лыщицкая участковая больница.