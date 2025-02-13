Лазаревич встретилась с руководителями столичных технопарков

Научные разработки должны находить практическое применение, создавать инновационный продукт и приносить доход. Об этом шла речь на встрече первого заместителя председателя Мингорисполкома Надежды Лазаревич с руководителями технопарков Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На территории города три таких объекта, под кураторством Министерства образования и основной – Минский технопарк. На городской производственной площадке работают 72 компании. Планируется, что объем выпуска продукции резидентов Минского технопарка в 2025 году достигнет свыше 350 миллионов рублей. А в Научно-технологическом парке БНТУ «Политехник» выручка от реализации продукции увеличилась на 160 %. Создано 40 новых рабочих мест. В том числе и для студентов университета.

Георгий Вершина, директор Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

Разработок очень много. Это, например, эндопротез коленного сустава. Это фиксирующие аппараты для ортопедии и травматологии. Это производственная площадка технопарка по тазобедренному суставу. Это приборы вакуумной терапии.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Тот продукт, который они создают, в основном это импортозамещающий продукт, высокотехнологичный, инновационный. И все мы помним про суставы медицинские, которые всегда озвучивались как проблемный вопрос. Но на сегодняшний момент есть технопарк, который их создал, который их сейчас производит и который продает, реализует. И, конечно же, таких продуктов очень много.

В столице планируют создать еще три технопарка. Сейчас вопрос прорабатывается и формируется их концепция.