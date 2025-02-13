До конца 2025 года возведут новые корпуса социальных пансионатов «Вяча» и «Гармония»

Их реализация позволит дополнительно ввести в психоневрологических домах-интернатах 400 мест. Так, обновления затронут Минский городской социальный пансионат «Гармония». Здесь возведут новый корпус на 342 места. Будут созданы комфортные условия для проживания граждан. Расширят и возможности Минского городского социального пансионата «Вяча».

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В этом году мы планируем введение в строй нового корпуса на 100 мест в пансионате «Вяча». Программа не заканчивается. Согласно инвестпрограмме будет заложен фундамент нового корпуса в детском пансионате «Солнечный». И, конечно, текущие ремонты, которые проводим в наших пансионатах, позволяют поддерживать на достойном уровне условия проживания.

Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут находиться в привычных условиях, обеспечивают 9 стационарных учреждений. В них проживают более 3 тысяч человек.