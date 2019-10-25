«Помогут завершить ремонт дома». Замглавы Администрации Президента провёл выездной приём граждан в Белыничах
Новости Беларуси. Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков 25 октября провел выездной прием граждан в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География обращений не ограничилась райцентром. За помощью приехали даже из Минской, Витебской и Брестской областей.
Многодетную семью Ходас из агрогородка Крапивна Оршанского района беспокоит жилищный вопрос. Дому, в котором жили шесть мальчишек и девчонок, включая двоих приемных, потребовалась реконструкция. На нее райисполком выделил субсидию. Но денег едва хватило на наружные работы. В доме нет отопления. Сейчас семья живет на съемной квартире, которую они должны освободить до 1 ноября. Дополнительных субсидий по закону не полагается. Николай Снопков взял ситуацию под личный контроль.
Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Будем пытаться идти по этому пути. Поскольку вы у меня на приеме были, соответственно, я это всё буду контролировать, сопровождать.
Мария Ходас, жительница агрогородка Крапивна Оршанского района:
Обращались в Оршанский райисполком, но они не могут нам помочь в финансовых вопросах.
Я довольна приемом Администрации Президента. Сказали, что нашей семье помогут квартирой, что мы не окажемся на улице. Помогут завершить ремонт нашего дома.
Алина Клюшнёва, жительница агрогородка Заозерье Белыничского района:
Для людей это последняя надежда, потому что обращения в местные органы власти результата не приносят.
От приема ожидаю решения своей проблемы, которой уже 10 лет.
Вопросы, которые поднимали люди на приеме, самые различные. Это земельные споры, проблемы в системе ЖКХ, трудоустройство. По каждой ситуации замглавы Администрации дал конкретные поручения.