«Помогут завершить ремонт дома». Замглавы Администрации Президента провёл выездной приём граждан в Белыничах

Новости Беларуси. Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков 25 октября провел выездной прием граждан в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География обращений не ограничилась райцентром. За помощью приехали даже из Минской, Витебской и Брестской областей.

Многодетную семью Ходас из агрогородка Крапивна Оршанского района беспокоит жилищный вопрос. Дому, в котором жили шесть мальчишек и девчонок, включая двоих приемных, потребовалась реконструкция. На нее райисполком выделил субсидию. Но денег едва хватило на наружные работы. В доме нет отопления. Сейчас семья живет на съемной квартире, которую они должны освободить до 1 ноября. Дополнительных субсидий по закону не полагается. Николай Снопков взял ситуацию под личный контроль.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Будем пытаться идти по этому пути. Поскольку вы у меня на приеме были, соответственно, я это всё буду контролировать, сопровождать.

Мария Ходас, жительница агрогородка Крапивна Оршанского района:

Обращались в Оршанский райисполком, но они не могут нам помочь в финансовых вопросах. Я довольна приемом Администрации Президента. Сказали, что нашей семье помогут квартирой, что мы не окажемся на улице. Помогут завершить ремонт нашего дома.