Прямой эфир

«Помогут завершить ремонт дома». Замглавы Администрации Президента провёл выездной приём граждан в Белыничах

25 октября 2019 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков 25 октября провел выездной прием граждан в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География обращений не ограничилась райцентром. За помощью приехали даже из Минской, Витебской и Брестской областей.

«Помогут завершить ремонт дома». Замглавы Администрации Президента провёл выездной приём граждан в Белыничах-1

«Помогут завершить ремонт дома». Замглавы Администрации Президента провёл выездной приём граждан в Белыничах-3

Многодетную семью Ходас из агрогородка Крапивна Оршанского района беспокоит жилищный вопрос. Дому, в котором жили шесть мальчишек и девчонок, включая двоих приемных, потребовалась реконструкция. На нее райисполком выделил субсидию. Но денег едва хватило на наружные работы. В доме нет отопления. Сейчас семья живет на съемной квартире, которую они должны освободить до 1 ноября. Дополнительных субсидий по закону не полагается. Николай Снопков взял ситуацию под личный контроль. 

«Помогут завершить ремонт дома». Замглавы Администрации Президента провёл выездной приём граждан в Белыничах-6

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Будем пытаться идти по этому пути. Поскольку вы у меня на приеме были, соответственно, я это всё буду контролировать, сопровождать.

«Помогут завершить ремонт дома». Замглавы Администрации Президента провёл выездной приём граждан в Белыничах-9

Мария Ходас, жительница агрогородка Крапивна Оршанского района:
Обращались в Оршанский райисполком, но они не могут нам помочь в финансовых вопросах.

Я довольна приемом Администрации Президента. Сказали, что нашей семье помогут квартирой, что мы не окажемся на улице. Помогут завершить ремонт нашего дома.

«Помогут завершить ремонт дома». Замглавы Администрации Президента провёл выездной приём граждан в Белыничах-12

Алина Клюшнёва, жительница агрогородка Заозерье Белыничского района:
Для людей это последняя надежда, потому что обращения в местные органы власти результата не приносят.

От приема ожидаю решения своей проблемы, которой уже 10 лет.

Вопросы, которые поднимали люди на приеме, самые различные. Это земельные споры, проблемы в системе ЖКХ, трудоустройство. По каждой ситуации замглавы Администрации дал конкретные поручения. 

«Помогут завершить ремонт дома». Замглавы Администрации Президента провёл выездной приём граждан в Белыничах-15

«Помогут завершить ремонт дома». Замглавы Администрации Президента провёл выездной приём граждан в Белыничах-17

# Прием граждан # общество # Николай Снопков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Увеличена бронепробиваемость». Модернизированную противотанковую ракету испытали на полигоне под Борисовом
25 октября 2019 12:28

«Увеличена бронепробиваемость». Модернизированную противотанковую ракету испытали на полигоне под Борисовом

Тепло и временами туман. В Беларуси на выходных ожидается до +20°C
25 октября 2019 11:39

Тепло и временами туман. В Беларуси на выходных ожидается до +20°C

В память о павших воинах-узбеках. Книгу «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан» презентовали в Минске
25 октября 2019 08:38

В память о павших воинах-узбеках. Книгу «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан» презентовали в Минске