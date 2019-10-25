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Тепло и временами туман. В Беларуси на выходных ожидается до +20°C

25 октября 2019 11:39
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Новости Беларуси. В выходные в Беларуси ожидается теплая погода. 26 октября введен желтый уровень опасности из-за тумана.

По информации Белгидромета, в субботу днем температура воздуха поднимется до +19°C. Существенные осадки не прогнозируются. В ночные и утренние часы возможен туман. Ночью температура воздуха опустится до +12°C.

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В воскресенье, 27 октября, на территории страны ожидается от +13°C до +20°C, по югу Беларуси воздух прогреется до +22°C. Осадки ожидаются преимущественно по северо-западу республики. Ночью температура воздуха будет колебаться от +5°C до +12°C.

В понедельник в Беларусь придет сильное похолодание. Днем температура воздуха опустится до +12°C. Ожидаются кратковременные осадки и слабый туман.

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# Погода в Беларуси # общество

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