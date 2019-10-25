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В память о павших воинах-узбеках. Книгу «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан» презентовали в Минске

25 октября 2019 08:38
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Новости Беларуси. «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан». Книгу с таким названием презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В память о павших воинах-узбеках. Книгу «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан» презентовали в Минске-1

В память о павших воинах-узбеках. Книгу «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан» презентовали в Минске-3

Издание рассказывает о бойцах из Центральной Азии, которые освобождали белорусские земли от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой. На страницах – архивные документы, музейные экспонаты, фотографии героев и тех, кто воевал в партизанских отрядах. 32 уроженца Узбекистана при освобождении Беларуси были удостоены звания Героя Советского Союза.

В память о павших воинах-узбеках. Книгу «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан» презентовали в Минске-6

Татьяна Политыко, заместитель заведующего отделом научно-просветительской работы Белорусского государственного музея:
Мы очень рады, что это издание поможет и дополнит некоторые сведения о нашем музее. Проведена огромная работа. Я уже посмотрела, что многие фамилии, которые представлены в этой книге, мне знакомы. Я о них постоянно рассказываю на экскурсии, особенно когда к нам приезжают гости из Узбекистана. А многое, оказывается, нам было неизвестно.

В память о павших воинах-узбеках. Книгу «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан» презентовали в Минске-9

Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Воины Узбекистана здесь сражались вместе со многими другими народами Советского Союза за освобождение белорусской земли, с одной стороны, но они отстаивали интересы родины. Это была наша общая родина. Много узбеков-воинов погибло здесь, и мы должны чтить их память.

В Минске также планируют издать книги об освободителях Беларуси из каждой республики бывшего Советского Союза.

В память о павших воинах-узбеках. Книгу «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан» презентовали в Минске-12

# Великая Отечественная война # общество # Татьяна Политыко # Насирджан Юсупов # Фотофакт

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