«Увеличена бронепробиваемость». Модернизированную противотанковую ракету испытали на полигоне под Борисовом

Новости Беларуси. Испытания прошли успешно. На полигоне под Борисовом запустили отечественную противотанковую управляемую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это модернизированный вариант ракеты противотанкового ракетного комплекса «Конкурс». Она предназначена для поражения бронетанковой техники с динамической защитой, укрепленных огневых точек, наземных целей и низколетящих вертолетов.

Виталий Шестак, начальник управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Беларуси:

Вооруженные Силы планово осуществляют переоснащение на новые модернизированные образцы. В данный момент закуплены новые противотанковые управляемые ракеты 9М113М. В чем заключалась модернизация данных ракет? В том, что здесь увеличена масса ракеты, которая несет более могущественную поражающую силу, также улучшено управление ракеты. Соответственно, увеличена бронепробиваемость: раньше ракета пробивала броню до 250 мм, сейчас данная характеристика увеличена до 375 мм.

Одинаково точно ракета поражает цели в различное время суток, причем на расстоянии 4 километров.