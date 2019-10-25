Прямой эфир

«Увеличена бронепробиваемость». Модернизированную противотанковую ракету испытали на полигоне под Борисовом

25 октября 2019 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Испытания прошли успешно. На полигоне под Борисовом запустили отечественную противотанковую управляемую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Увеличена бронепробиваемость». Модернизированную противотанковую ракету испытали на полигоне под Борисовом-1

«Увеличена бронепробиваемость». Модернизированную противотанковую ракету испытали на полигоне под Борисовом-3

Это модернизированный вариант ракеты противотанкового ракетного комплекса «Конкурс». Она предназначена для поражения бронетанковой техники с динамической защитой, укрепленных огневых точек, наземных целей и низколетящих вертолетов.

«Увеличена бронепробиваемость». Модернизированную противотанковую ракету испытали на полигоне под Борисовом-6

Виталий Шестак, начальник управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Беларуси:
Вооруженные Силы планово осуществляют переоснащение на новые модернизированные образцы. В данный момент закуплены новые противотанковые управляемые ракеты 9М113М. В чем заключалась модернизация данных ракет? В том, что здесь увеличена масса ракеты, которая несет более могущественную поражающую силу, также улучшено управление ракеты. Соответственно, увеличена бронепробиваемость: раньше ракета пробивала броню до 250 мм, сейчас данная характеристика увеличена до 375 мм.

Одинаково точно ракета поражает цели в различное время суток, причем на расстоянии 4 километров.

«Увеличена бронепробиваемость». Модернизированную противотанковую ракету испытали на полигоне под Борисовом-9

«Увеличена бронепробиваемость». Модернизированную противотанковую ракету испытали на полигоне под Борисовом-11

«Увеличена бронепробиваемость». Модернизированную противотанковую ракету испытали на полигоне под Борисовом-13

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виталий Шестак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тепло и временами туман. В Беларуси на выходных ожидается до +20°C
25 октября 2019 11:39

Тепло и временами туман. В Беларуси на выходных ожидается до +20°C

В память о павших воинах-узбеках. Книгу «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан» презентовали в Минске
25 октября 2019 08:38

В память о павших воинах-узбеках. Книгу «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан» презентовали в Минске

На смену тёплой погоде. Утром Минск окутал густой туман – 5 фото
25 октября 2019 08:03

На смену тёплой погоде. Утром Минск окутал густой туман – 5 фото