Помогла только операция. История белоруса, который доверился врачам и сделал эндопротезирование

Это ортопедо-травматологическое отделение. В палате встречаем пациента Олега Чичко. Его стала мучить боль в коленном суставе. Причина – артрит. Решение врачей единогласное: надо проводить операцию по эндопротезированию.

Во главе – здоровье людей. ФАПы, областные больницы и медицинские центры – всего в Минской области принимают пациентов порядка 800 учреждений здравоохранения. Сложные операции, современные технологии и опытные кадры. Какие новые подходы в лечении применяют молодечненские врачи и насколько доступны медуслуги на селе? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Олег Чичко:

Уже никакие препараты не помогали. Сделали снимки и сказали, что надо эндопротезирование. Я записался, стал на очередь. Неожиданно пришло письмо, что я вызываюсь на комиссию по поводу эндопротезирования. На очереди буквально полтора года стоял.

Провели сложную операцию как раз в Молодечно. Мужчина признается, что чувствует себя гораздо лучше. Планирует после полной реабилитации, даже будучи на пенсии, пойти работать. Здоровье уже позволяет.

В Молодечно впервые удалили тромб из сосудов головного мозга. Как проходила уникальная операция – подробности здесь.

За 2023 год в отделении провели почти 200 операций по замене тазобедренных и коленных суставов. Работа в этом направлении продолжается. Важно оперативно и качественно помочь всем, кто стоит на очереди.