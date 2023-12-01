Организовал столовую и кормит бездомных. История художника из Минска, который помогает нуждающимся

Симфония моря. Христианские сюжеты. Атмосферные портреты. В мастерской Александра Черницкого царит свет и гармония. Писать начал с 12 лет. Талант разглядела мама-журналистка. А затем была изостудия Василия Сумарева, уроки от Владимира Ткаченко и годы самообразования. Так нашел свое слово в искусстве. Сегодня его работы востребованы у нас и за рубежом. Но в столице нашего героя знают не только как мастера кисти, но и как человека с большим сердцем.

Александр Черницкий, организатор столовой для бездомных людей в Минске:

Я начал воспринимать мир немного иначе, с христианской точки зрения. Прочитав Евангелие, прочитав наших классиков, для чего мы здесь живем, чтобы творить добро и любить ближнего. В 90-х, когда у нас развалился СССР, на улице оказалось много детей беспризорных. Попрошайничали, воровали. Они мыли машины чужих людей. Иногда куском своего пиджака. Я рассказал друзьям-единомышленникам, мы начали покупать обеды в небольшой рабочей столовой на Петруся Бровки, 8А. Я помню, как ребенок приходил, кушал половину своей порции, а пьяная мама ждала в коридоре, он половину порции отдавал маме. Поэтому мы начали кормить взрослых.