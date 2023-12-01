Прямой эфир

Крупнейший юридический форум завершился в Минске

01 декабря 2023 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цифровизация права и сохранение исторической памяти. В Минске завершил работу первый крупнейший юридический форум, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший юридический форум завершился в Минске-1

В его рамках работало более 20 тематических секций. Обсуждались вопросы развития законодательства, правового просвещения, защита персональных данных, борьба с киберпреступностью. На площадках форума был предложен ряд инициатив. Наиболее актуальная – цифровизация административных процедур.

Крупнейший юридический форум завершился в Минске-4

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:
Мы будем удаленно совершать такие нотариальные действия, как принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг, выдача дубликатов нотариальных документов. Мы сможем выдавать свидетельства о праве на наследство без посещения нотариальной конторы, свидетельства о праве собственности. Мы сможем обеспечивать письменные доказательства для ведения дел в судах Республики Беларусь. Также мы сможем свидетельствовать верность перевода документа с одного языка на другой. Технически мы готовы к этому.

Крупнейший юридический форум завершился в Минске-7

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Форум проводится в совершенно необычное время, которое динамично изменяется. Мы видим, что изменяется международная повестка, экономические отношения. Соответственно, право должно отражать актуальную повестку и чутко реагировать как на внутриреспубликанские изменения, так и на международные отношения.

Крупнейший юридический форум завершился в Минске-10

Форум стал одним из самых значимых событий для юристов Беларуси, поскольку затронул наиболее острые и актуальные вопросы отечественного правового поля.

# Закон # общество # Наталья Борисенко # Ольга Чуприс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отёки, покраснения и гной. Чем опасен конъюнктивит и как его вылечить?
01 декабря 2023 11:16

Отёки, покраснения и гной. Чем опасен конъюнктивит и как его вылечить?

Могилёвская область полностью ликвидировала очередь по замене тазобедренных суставов
01 декабря 2023 10:38

Могилёвская область полностью ликвидировала очередь по замене тазобедренных суставов

«ВИЧ – это уже не приговор». Как в Беларуси лечат людей с вирусом иммунодефицита?
01 декабря 2023 09:43

«ВИЧ – это уже не приговор». Как в Беларуси лечат людей с вирусом иммунодефицита?