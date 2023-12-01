Крупнейший юридический форум завершился в Минске

Цифровизация права и сохранение исторической памяти. В Минске завершил работу первый крупнейший юридический форум, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

В его рамках работало более 20 тематических секций. Обсуждались вопросы развития законодательства, правового просвещения, защита персональных данных, борьба с киберпреступностью. На площадках форума был предложен ряд инициатив. Наиболее актуальная – цифровизация административных процедур.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:

Мы будем удаленно совершать такие нотариальные действия, как принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг, выдача дубликатов нотариальных документов. Мы сможем выдавать свидетельства о праве на наследство без посещения нотариальной конторы, свидетельства о праве собственности. Мы сможем обеспечивать письменные доказательства для ведения дел в судах Республики Беларусь. Также мы сможем свидетельствовать верность перевода документа с одного языка на другой. Технически мы готовы к этому.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Форум проводится в совершенно необычное время, которое динамично изменяется. Мы видим, что изменяется международная повестка, экономические отношения. Соответственно, право должно отражать актуальную повестку и чутко реагировать как на внутриреспубликанские изменения, так и на международные отношения.