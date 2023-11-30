В Молодечно впервые удалили тромб из сосудов головного мозга. Как проходила уникальная операция?

Во главе – здоровье людей. ФАПы, областные больницы и медицинские центры – всего в Минской области принимают пациентов порядка 800 учреждений здравоохранения. Сложные операции, современные технологии и опытные кадры. Какие новые подходы в лечении применяют молодечненские врачи и насколько доступны медуслуги на селе? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Недавно в Больнице впервые применили опыт хирургического вмешательства по удалению тромба из сосудов головного мозга. Две операции сделали на сосудах головного мозга. До этого обучились данной методике в Минске, а потом привезли знания в свою больницу. К слову, Молодечненская больница стала третьим учреждением в области, где такого рода вмешательства научились проводить.

Дарья Колядич, главный врач Молодечненской центральной районной больницы:

Мы к этому шли, наши специалисты к этому шли. До этой операции мы проводили тромболитическую терапию. Была первая операция, а за ней достаточно быстро последовала и вторая. Будем и дальше развиваться в этом направлении.

В больницу с начала года с инсультом попали более 500 человек. Чем черевато заболевание – инвалидность, потеря чувствительности, нарушение речи. А с использованием современного метода – тромбоэкстракции, последствий инсульта можно избежать.

Виталий Богдан, заведующий кабинетом ангиографии Молодечненской центральной районной больницы:

У обеих женщин похожая ситуация была – случился инсульт, тромб перекрыл просвет артерии. Которая питает сосуды головного мозга. При помощи наших технологий мы этот тромб достали, восстановили кровоток.

Подробности в видео.