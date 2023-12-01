Больница работает с 1886 года. Главврач Молодечненской ЦРБ рассказала, на чём специализируется учреждение

Во главе – здоровье людей. ФАПы, областные больницы и медицинские центры – всего в Минской области принимают пациентов порядка 800 учреждений здравоохранения. Сложные операции, современные технологии и опытные кадры. Какие новые подходы в лечении применяют молодечненские врачи и насколько доступны медуслуги на селе? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Молоденченская больница историю свою ведет с 1886 года. Тогда это был маленький стационар всего с двумя койками, сейчас – многопрофильное учреждение здравоохранения с более чем 130-летней историей. Всего на обслуживании больницы находятся более 130 тысяч человек. Получают медпомощь по специализированным видам услуг кроме местных еще жители Мяделя, Вилейки и Воложина. 500 врачей, 1,5 тысячи специалистов со средним образованием, десятки врачебных направлений.

Дарья Колядич, главный врач Молодечненской центральной районной больницы: Раньше была маленькая больница, были отдельно район и город. В 2004 году объединили район и город. Сейчас это большая центральная районная больница, это межрайонный центр для оказания высокотехнологичной специализированной помощи населению. У нас 22 структурных подразделения.

Дарья Колядич:

Мы оказываем медпомощь во всех ее направлениях, потому что мы являемся центральной районной больницей, но у нас есть задачи, которые мы решаем, помогаем и области. Второе направление – оказание неврологической помощи: инсульты, инфаркты головного мозга. У нас есть специализированное отделение, сейчас работает на 40 коек. На следующем этапе развития у нас электрокардиостимуляция, думаю, что мы к этому придем.

Еще основное направление – это детство и родовспоможение. Мы являемся вторым перинатальным центром оказания медпомощи.

Влада Родовская:

Планируется ли в центре разработка новых направлений?

Дарья Колядич:

Мысли у нас есть. Основное, над чем мы работаем, по лабораторной диагностике отработать вопросы, по централизации, потому что то, что имеем сейчас, требует переоснащения.