«Не справитесь – беда!» Какие задачи поставил Лукашенко перед руководством Витебской области?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас проблем хватает и в Могилевской, и в Витебской, и в Брестской, и в Гродненской областях, и в Минске. Эти проблемы везде встречаются. Но в Витебской области они просто цветут и пахнут, они процветают. Поэтому сразу вас предупреждаю: упаси Господь, мне доложат или, не дай бог, я увижу, как бы вы ни прятались, гибель молодняка животных. Раздайте по дворам, делайте что угодно, но нужно спасти и защитить будущее ваших зарплат и доходов. Вот на троих вам задача. Справитесь – приходите, требуйте и просите, в том числе и у меня, то, что вы сочтете нужным. Не справитесь – беда. Отступать дальше некуда. И витебчане должны понимать, что я к ним имею претензии, потому что и они за это ответственны. Но мы никудышные руководители, коль не организовали работу в области. Определяйтесь, с кем вы будете работать. Приглашайте прежде всего председателей райисполкомов. Закрутите работу аппарата облисполкома. И начинайте работать. Задачи доведены, определены.

В ближайшее время предложите схемы, соответствующие задачи вы получите отсюда. Там нужно строить и МТК, и по откорму крупного рогатого скота, и по восстановлению производства свинины. Там, по-моему, аж полмиллиона тонн мы когда-то производили. Сегодня мы должны чуть-чуть больше планировать. В этом плане мы свое плечо подставим. Но мы должны знать, куда будут направлены государственные деньги и, самое главное, какая от этого будет отдача. Это не дело, что мы комплексы построили (по стране их сотни уже построены), а они не заполнены хорошим скотом. А некоторые комплексы если и заполнены, то там корова дает молока как коза. Спрашивается, зачем мы строили эти комплексы? Поэтому правильно, что довели показатели для комплексов: семь и выше тысяч килограмм молока от коровы. Иначе нельзя. Предупреждаю о недопустимости вранья. Александр Николаевич, никакого вранья быть не должно. Это недопустимо. Это тебя касается прежде всего, ты помощник, мы должен был пресечь. Если он врет, ты должен был разобраться и принять меры. Доложить. Вранья быть не должно. Подробности.