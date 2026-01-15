Владимир Караник посетил НИИ радиоматериалов в рамках единого дня информирования

Наступило время конкретных дел – это не только тональность поручений главы государства назначенцам 15 января, но и, по сути, главный тезис начавшегося пятилетия и нашей коллективной «дорожной карты» до 2030-го. Говоря языком официальным – программы социально-экономического развития Беларуси – детального, тщательно проработанного и пошагового документа, где каждый на своем рабочем месте найдет план действий для себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный документ пятилетки сегодня стал предметом обсуждения в десятках трудовых коллективов в рамках единого дня информирования. Максимальная практикоориентированность и сопряжение с реальным сектором экономики – вот задачи, которые стоят перед отечественной наукой. Как «полет научной мысли» привести к реальному результату, обсуждали в НИИ радиоматериалов.

Это подразделение НАН – один из флагманов по ряду высокотехнологичных направлений: опто- и микроэлектроника. Задача – масштабировать разработки и более оперативно внедрять их на предприятиях реального сектора экономики.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Если брать глобально задачи – это расширение номенклатуры выпускаемой продукции, освоение новых, более современных технологических процессов. СВЧ-электроника – это не привычная нам бытовая электроника, где меряется 7,4,3 нанометра. Здесь несколько другой порядок цифр, но мы считаем, переход на 90 нанометров, который не за горами, – это расширит номенклатуру выпускаемой продукции и сферу применения наших изделий. Больше половины бюджета НИИ радиоматериалов зарабатывает самостоятельно. Тем не менее Институт поддерживается государством. В 2026 году получены средства на закупку оборудования, в том числе уникальной гальванической линии, которая способна последовательно выполнять более сотни операций, что необходимо, например, при создании микросхем.