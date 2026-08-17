Помочь может каждый! Рассказываем, как принять участие в проекте «В школу с Добрым Сердцем»

В преддверии нового учебного года, когда многие семьи с волнением и предвкушением готовятся к 1 сентября, есть те, для кого этот период сопряжен с материальными проблемами. Государственная программа «В школу с Добрым Сердцем» – это не просто сбор вещей, это возможность подарить детям веру в то, что они не одиноки. Сегодня мы поговорим с теми, кто стоит у истоков этой важной инициативы, и с теми, кто своим личным участием воплощает ее в жизнь.

Анастасия Баритко, куратор проекта БРСМ «В школу с Добрым Сердцем»:

Республиканская благотворительная инициатива «В школу с Добрым Сердцем» инициирована с 2015 года. В этом году инициативе уже 11 лет. Это ежегодная инициатива. Волонтеры движения «Доброе Сердце» собирают канцелярию в пункты сбора остро нуждающимся семьям, социальным учреждениям, отдают потом нуждающимся детям и собирают в пункты сбора в торговых центрах. Это очень важная социальная инициатива, которой БРСМ очень гордится. Она очень важна, и мы рады, что она у нас есть, и волонтеры в этом активно участвуют.

В инициативе может принять участие вообще любой человек. Можно прийти в торговый центр, в места с большой проходимостью. Там будет стоять волонтер движения «Доброго Сердца». Нужно найти этого волонтера. Он будет стоять либо с рюкзаком спустым, либо там будет коробка, как пункт сбора. Можно купить любую вещь. Тетрадку, ручку, что угодно, любые школьные принадлежности, положить в этот рюкзак.